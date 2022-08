Apuñalaron al autor Salman Rushdie en el escenario durante conferencia en Nueva York

Salman Rushdie fue apuñalado en el cuello cuando un asaltante subió al escenario donde daba una conferencia en el anfiteatro de Chautauqua Institution, en la zona oeste del estado Nueva York esta mañana, dijo la policía.

Al momento se desconoce el estado de salud del autor de 75 años. La Policía Estatal de Nueva York (NYSP) emitió una declaración con respecto al ataque a Rushdie, escribiendo: “El 12 de agosto de 2022, alrededor de las 11 a.m., un hombre sospechoso subió corriendo al escenario y atacó a Rushdie y a un entrevistador. Rushdie sufrió una aparente puñalada en el cuello y fue transportado en helicóptero a un hospital del área. Su estado aún no se conoce”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, agradeció en Twitter a la policía estatal: “Gracias a la rápida respuesta de @nyspolice y los socorristas tras el ataque de hoy del autor Salman Rushdie. Nuestros pensamientos están con Salman y sus seres queridos después de este horrible evento. He ordenado a la Policía Estatal que ayude en lo que sea necesario en la investigación”.

Rushdie, autor británico nacido en India que había sido amenazado de muerte por radicales musulmanes hace décadas, fue transportado en helicóptero a un hospital local y aún se desconoce su estado, resumió The New York Times.

Periodistas, escritores y celebridades reaccionaron con conmoción y horror después de que el autor fuese atacado, reafirmando el valor de la libertad de expresión, destacó The Guardian.

BREAKING: Author Salman Rushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western New York. An @AP reporter witnessed a man storm the stage at the Chautauqua Institution and begin punching or stabbing Rushdie as he was being introduced. https://t.co/bVTbfkLjyL — The Associated Press (@AP) August 12, 2022

El ataque ocurrió poco después de que el Rushdie subiera al escenario para dar una conferencia. El autor pasó años viviendo escondido después de que el ayatolá Ruhollah Khomeini de Irán pidiera su ejecución en 1989 por la publicación de su novela “Los versos satánicos”, inspirada en la vida del profeta islámico Mahoma.

El autor cayó al suelo y el agresor no identificado fue inmovilizado. Hasta ahora no está claro si hay conexión entre el ataque de hoy y aquella amenaza.

Hace tiempo que el gobierno de Irán se distanció del decreto de Jomeini, pero el sentimiento anti-Rushdie persistió. En 2012 una fundación religiosa iraní semioficial ofreció $3.3 millones de dólares de recompensa por la muerte del autor.

Rushdie descartó esa nueva amenaza en ese momento y dijo que “no había evidencia” de que hubiese personas interesadas en la recompensa.