El público opina sobre la relación de Daniella Navarro y Nacho Casano

El romance de Nacho Casano y Daniella Navarro florece y florece fuera de ‘La Casa de los Famosos’. Este inesperado amor que surgió en la etapa final del programa de Telemundo ahora tiene una nueva temporada, pero en la vida real.

Navarro salió días antes del show y quedó como quinta finalista. Días después llegó el fin del show y allí fue cuando Casano salió de la casa como el tercer finalista del programa que terminó ganando Ivonne Montero, con más del 30 % de los votos del público.

Ahora, la linda pareja anda derrochando sus mieles por todos lados y así lo hicieron previo a una entrevista en ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo. En un video publicado en la cuenta de Instagram del programa se les ve a Casano y Navarro en medio de abrazos, besos y tomados de las manos en medio de sonrisas de complicidad.

Ante estas imágenes el público que los siguió durante el tiempo que estuvieron en ‘La Casa de lo Famosos’ reaccionó: “Me encanta esta parejita, se ven lindos juntos”, “que lindos se ven, me encanta y que dure lo que tenga que durar”, “Mis mejores deseos”, “Más que listosssssss”, “Que esto sea para siempre”, “los queremos en novela”, “Dejen que pase el furor del programa y solo los recordaremos por sus malas acciones”, “Así como que no me doy cuenta ese romance es pura estrategia de su manager”, “Inicia la campaña de reparación de imagen. Estrategia: romance falso” y “Esta pareja no los separa nadie” son parte de los comentarios que se pueden leer en esta publicación.

El romance entre Navarro y Casano surgió casi de manera inesperada. En un mensaje que la venezolana publicó en su cuenta de Instagram tras terminar ‘La Casa de los Famosos’ hizo referencia a él, y a muchas otras vivencias que tuvo dentro del show:

“Gracias infinitas, ayer culminó un proyecto inolvidable, me deja grandes recuerdos, pero sobre todo muchos aprendizajes, gracias por quererme sin filtro , soy una mujer llena de imperfecciones pero no trato fingir ser lo contrario, reí, lloré, me moleste (de algunas no estoy nada orgullosa lo reconozco pero no ando dándome golpes de pecho como algunas, asumo mi caga…) y al final me atreví a decir, no puedo decir que me enamore, pero sí les puedo decir que al final conocí un ser humano que durante 80 días no logre ver porque no me lo permití, me quedo con lo vivido, pido disculpas a quien ofendí con mis acciones o mejor dicho con mi manera de decir las cosas, estoy bien y estaré mejor, aguante balas pero también las di, esto me hizo una mujer más fuerte y vulnerable a la vez, no estoy batallando sola. Los adoro gracias por tanto para esta loquita que fue simplemente ella”.

