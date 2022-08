Daniella Navarro: “Soy una mujer llena de imperfecciones pero no trato de fingir ser lo contrario”

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ya llegó a su fin, pero los protagonistas de este reality show de Telemundo siguen dando de qué hablar. Daniella Navarro, quien quedó como quinta finalista, expresó unas palabras con respecto a su paso por este programa a través de su cuenta de Instagram.

La venezolana que ahora mantiene una relación sentimental con Nacho Casano agradeció y pidió disculpas en su texto, que ya tiene más de 31,000 me gustas en Instagram.

“Gracias infinitas, ayer culminó un proyecto inolvidable, me deja grandes recuerdos, pero sobre todo muchos aprendizajes, gracias por quererme sin filtro , soy una mujer llena de imperfecciones pero no trato fingir ser lo contrario, reí, lloré, me moleste (de algunas no estoy nada orgullosa lo reconozco pero no ando dándome golpes de pecho como algunas, asumo mi caga…) y al final me atreví a decir, no puedo decir que me enamore, pero sí les puedo decir que al final conocí un ser humano que durante 80 días no logre ver porque no me lo permití, me quedo con lo vivido, pido disculpas a quien ofendí con mis acciones o mejor dicho con mi manera de decir las cosas, estoy bien y estaré mejor, aguante balas pero también las di, esto me hizo una mujer más fuerte y vulnerable a la vez, no estoy batallando sola. Los adoro gracias por tanto para esta loquita que fue simplemente ella”, fue el mensaje que escribió Navarro junto a una serie de fotografías en el set de grabación de ‘La Casa de los Famosos’.

Durante su estadía en el reality show de Telemundo Daniella Navarro tuvo muchos encuentros y discusiones con Ivonne Montero y con Salvador Zerboni. Al principio de la temporada mantuvo un breve romance con Eduardo Rodróguez y ya al final se consolidó su amor con Nacho Casano, a quién hace referencia en el mensaje publicado.

Daniella Navarro fue la quinta finalista de este programa. El cuarto lugar fue para Toni Costa, el tercero para Nacho Casano, el segundo para Salvador Zerboni y el primer lugar y premio de $200,000 dólares fue para Ivonne Montero, quien celebró de una manera muy emotiva junto a su hija Antonella, quien asistió de manera virtual al festejo.

