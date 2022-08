Joven de 24 años que apuñaló a Salman Rushdie en Nueva York se declaró “no culpable”; el autor sigue grave hospitalizado con un respirador

Hoy en su primera aparición en la corte en Mayville (NY), Hadi Matar, un joven de 24 años residente de Fairview (Nueva Jersey), se declaró “no culpable” tras ser detenido como sospechoso de acuchillar ayer al autor Salman Rushdie en una conferencia en Nueva York, dejándolo gravemente herido.

Los asistentes a la conferencia sobre escritores en exilio en Chautauqua Institution observaron atónitos el ataque que sucedió en el escenario del anfiteatro y algunos ayudaron a detener al atacante, mientras Rushdie caía al suelo. Un policía estatal de Nueva York (NYSP) que brindaba seguridad en el evento arrestó al atacante y salvó la vida del autor de 75 años, confirmó la gobernadora Kathy Hochul.

Photos & information have emerged about the Muslim extremist suspect accused of repeatedly stabbing author Salman Rushdie (he was accused of blasphemy) in western New York. Suspect Hadi Matar, 24, of Fairview, NJ, had multiple posts in support of Iran & Shia Islam on Facebook pic.twitter.com/b1cGxm00Qc — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) August 12, 2022

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Novelist Salman Rushdie was stabbed in the neck and torso onstage at a lecture in western New York. The suspect was identified by police as Hadi Matar, a 24-year-old man from Fairview, New Jersey https://t.co/w411poNnRA pic.twitter.com/Ek94iR4tQy — Reuters (@Reuters) August 13, 2022

“Un hombre saltó al escenario desde no sé dónde y comenzó lo que parecía ser una paliza en el pecho, repetidos golpes en el pecho y el cuello”, dijo a Reuters un miembro del público. “La gente gritaba, lloraba y jadeaba”.

Un médico en la audiencia ayudó a atender a Rushdie mientras llegaban los servicios de emergencia. El novelista nacido en India, que tiene además ciudadanía británica y estadounidense y reside en NYC, fue trasladado en avión a un hospital después del ataque sucedido el viernes alrededor de las 11 a.m., 376 millas al noroeste de Manhattan.

“Las noticias no son buenas”, escribió Andrew Wylie, su agente literario, en un correo electrónico. “Salman probablemente perderá un ojo; los nervios de su brazo fueron cortados; y su hígado fue apuñalado y dañado”.

Después de horas de cirugía, Rushdie estaba conectado a un ventilador y no podía hablar anoche, mientras escritores y políticos alrededor del mundo calificaban el atentado a su vida como un ataque a la libertad de expresión.

Henry Reese, el moderador del evento, sufrió una herida leve en la cabeza. La policía dijo que estaban trabajando con investigadores federales para determinar el motivo del crimen y al momento no describieron el arma utilizada.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, describió el incidente como “espantoso”. “Estamos agradecidos con los buenos ciudadanos y los socorristas por ayudarlo tan rápidamente”, escribió anoche en Twitter.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que estaba horrorizado de que Rushdie fuese “apuñalado mientras ejercía un derecho que nunca debemos dejar de defender”.

Rushdie nació en una familia musulmana de Cachemira en 1947 en Bombay, ahora Mumbai, y se radicó en Reino Unido. Luego pasó años viviendo escondido después de que el ayatolá Ruhollah Khomeini de Irán pidiera su ejecución en 1989 por la publicación de su novela “Los versos satánicos”, inspirada en la vida del profeta islámico Mahoma. Algunos musulmanes dijeron que el libro contenía pasajes blasfemos y fue prohibido en muchos países con grandes poblaciones de esa religión.

Hace tiempo que el gobierno de Irán se distanció del decreto de Jomeini, pero el sentimiento anti-Rushdie persistió. En 2012 una fundación religiosa iraní semioficial ofreció $3.3 millones de dólares de recompensa por la muerte del autor.