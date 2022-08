Neoyorquinas y mujeres de otros estados tendrán más protecciones que garantizarán acceso al aborto en la Gran Manzana

La decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, que anuló la sentencia Roe vs. Wade, que protegía el derecho a abortar, dejó a miles de mujeres en todo el país sin garantías a la hora de optar por no continuar con sus embarazos, pero la Ciudad de Nueva York acaba de convertir en leyes un paquete de iniciativas municipales que garantizan la interrupción de embarazos, de maneras segura y asequible.

Así lo anunció este viernes el alcalde, Eric Adams, tras firmar seis proyectos de ley que ampliarán el acceso al aborto y protegerán la atención de la salud reproductiva, al igual que aumentarán la educación en salud pública.

“La decisión de Dobbs se trató nada más que de controlar los cuerpos de las personas, sus elecciones y sus libertades, pero no vamos a dejar atrás a nuestras hermanas ni a otras personas”, aseguró el alcalde Adams. “El aborto es atención médica y, con la firma de estos seis proyectos de ley, la nación sabrá que la Ciudad de Nueva York siempre defenderá el derecho de todas las personas a acceder a un aborto”.

El alcalde Eric Adams firmó el paquete legislativo de defensa de derechos reproductivos el viernes 12 de agosto./Michael Appleton/Mayoral Photography Office

El mandatario de la Gran Manzana agregó que la atención del aborto seguro y legal es la piedra angular de la salud pública en la ciudad, que seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para garantizar que las mujeres jóvenes tengan protegidos sus derechos.

“La libertad reproductiva y los abortos siempre estarán protegidos en la ciudad de Nueva York, independientemente de lo que dictamine cualquier tribunal activista con una agenda política clara. Yo, y los que están aquí en la ciudad de Nueva York y en todo el país, estamos agradecidos con el Concejo Municipal por aprobar estos proyectos de ley y realizar este importante trabajo”, agregó Adams.

Dentro de las protecciones que las nuevas legislaciones neoyorquinas otorgan están que el aborto con medicamentos sea gratuito en todos los lugares manejados por el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (DOHMH). También hay un plan para mejorar la educación sobre salud pública para que todos los neoyorquinos y las personas que visitan la ciudad de Nueva York para recibir atención de salud reproductiva conozcan sus derechos y sus opciones de atención.

Ashwin Vasan, comisionado del DOHMH, insistió en que la Ciudad de Nueva York está hablando y actuando de manera clara con estas leyes, defendiendo que el aborto es un asunto de atención médica, y la atención médica es un derecho humano.

“Con estos proyectos de ley, la ciudad de Nueva York volverá a desempeñar un papel histórico como líder nacional en servicios de aborto y justicia reproductiva”, dijo el funcionario.

Machelle Allen, vicepresidenta sénior y directora médica de NYC Health + Hospitals mencionó que en sus hospitales tienen muy claro la necesidad de promulgar nuevas protecciones para las muejres que no deseen continuar con sus embarazos.

“La atención de la salud reproductiva es un derecho fundamental, y estos proyectos de ley garantizarán que nuestros pacientes estén protegidos por la ley, sin importar el camino que elijan”, dijo la experta médica. “NYC Health + Hospitals brinda atención de aborto, tanto médica como de procedimiento, y estamos comprometidos a brindar un entorno seguro y de apoyo”.

Una de las nuevas leyes requiere que el DOHMH informe anualmente sobre la cantidad de nacimientos y abortos realizados en la ciudad cada año tanto para las personas que eran residentes de la ciudad de Nueva York en el momento de dicho nacimiento o aborto como para las que no eran residentes y evalúe la capacidad de los proveedores médicos con licencia para brindar atención de salud reproductiva.

Otra prohíbe que las agencias de la ciudad usen recursos, tiempo de empleados y uso de propiedades para detener a personas por realizar o ayudar con abortos o por cooperar con entidades fuera del estado relacionadas con abortos realizados en el estado de Nueva York.

La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, aseguró que a medida que los estados de todo el país restringen el acceso a servicios de aborto seguros y asequibles, nuestra ciudad está demostrando liderazgo nacional y dando el ejemplo a seguir para otros”.

“La Ley del Derecho al Aborto de la Ciudad de Nueva York es un paquete legislativo monumental que envía un mensaje claro de que la Ciudad de Nueva York es un refugio seguro para el aborto y la atención reproductiva”, dijo. “Estos proyectos de ley fundamentales, promovidos por el primer Concejo de mayoría femenina en la historia de nuestra ciudad, apoyarán y protegerán tanto a los neoyorquinos como a las personas que vienen a nuestra ciudad en busca de la atención que necesitan”.

La concejal latina Tiffany Cabán, promotora de una de las seis leyes aprobadas, destacó que a pesar del paquete legislativo aprobado, urge no bajar la guardia en la lucha por el respeto al derecho de las mujeres al aborto.

“A pesar de lo gratificante que es esta victoria, quiero ser muy clara en una cosa: la victoria de la extrema derecha en la Corte Suprema no va a señalar el final de su lucha para destruir nuestra autonomía corporal, por lo que no podemos dejar esta victoria de hoy marque el final de nuestra lucha para asegurarla”, dijo la líder política de Queens.