Dua Lipa muestra cuerpazo en bikini junto a sus amigas durante sus vacaciones en Sudamérica

Una de las mujeres más influyentes de la actualidad es la cantante Dua Lipa: sus canciones, su estilo, sus bailes y personalidad la condujeron a ser una de las referentes internacionales y más queridas para el público joven. En las últimas semanas, la británica se viralizó por algunos fragmentos de los conciertos que brindó en Estados Unidos y Europa.

A pesar de la larga y desgastante gira “Future Nostalgia Tour” que continuará en Sudamérica el próximo mes, la británica decidió tomarse unas mini vacaciones y sorprendió a todos con las fotos que compartió en sus redes sociales.

“Ha sido un viaje vertiginoso, 74 shows en el #FutureNostalgiaTour”, escribió este jueves en Instagram, y agregó: “Tomando un pequeño descanso antes de ir a Sudamérica en septiembre“.

Este sábado compartió dos carruseles de imágenes de sus excéntricas vacaciones junto a sus amigas.

En el primer compilado de fotografías se ve a Dua Lipa posando junto a cuatro amigas, cada una con un bikini de distinto color. “Bronceadas”, manifestó en el pie de foto la joven de 26 años, quien se mostró con una sonrisa y un look de bañador color naranja, gorra y gafas rojas.

En el segundo carrusel, que tituló “tranquila”, la intérprete de “One Kiss” posó con otros looks veraniegos, pero elegante, fiel a su estilo. En una de ellas, se mostró con un vestido a cuadros con el mar de fondo y se robó el suspiro de más de un seguidor. Pero lo exótico de sus vacaciones fueron los dos menús que compartió en redes sociales: una fuente llena de langostinos y un higo partido en dos. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

También te puede interesar:

Concierto de Dua Lipa deja varios heridos por fuegos artificiales que se salieron de control

Dua Lipa, Kim Kardashian y Nicole Kidman deslumbran en desfile de Balenciaga