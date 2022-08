Informe del FBI dice que Alec Baldwin sí disparó el arma que mató a Halyna Hutchins en ‘Rust’

Una investigación del FBI ha concluido que Alec Baldwin sí apretó el gatillo del arma que mató a Halyna Hutchins.

La directora de fotografía fue asesinada accidentalmente durante la filmación de la película ‘Rust’, en Santa Fe, Nuevo México, en octubre de 2021, por lo que el FBI ha concluido ahora que el actor, de 64 años, sí disparó el arma.

Se suponía que el arma estaba cargada con balines y que el actor no habría apretado el gatillo. Sin embargo, el informe -que fue consultado por ABC News- ha determinado que el utensilio no podía haberse activado si no se hubiera apretado el gatillo.

Los investigadores probaron la pistola de varias maneras para ver si ésta se podía disparar sin usar el gatillo. Pero finalmente, concluyeron que simplemente no era posible.

Baldwin abordó el incidente durante una entrevista televisiva el año pasado en la que afirmó que no había apretado el gatillo.

“No lo apreté. Nunca apuntaría a alguien con un arma y apretaría el gatillo, jamás“, dijo.

El informe del FBI todavía podría usarse para definir cargos penales contra la estrella de Hollywood y otras personas implicadas en el accidente mortal.

Mientras tanto, Baldwin admitió previamente que no podía explicar cómo una bala terminó en la pistola. El veterano actor dijo que ésta sólo sería usada como un accesorio para la película del Oeste. “Alguien puso una bala en una pistola. Una bala que ni siquiera debía estar ahí“, dijo el actor.

Baldwin también admitió que aún trataba de asimilar la tragedia, “incluso ahora, me resulta difícil creer que [el incidente ocurrió]. No parece real”.

