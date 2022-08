Ejemplo de superación: Egan Bernal vuelve a competir tras recuperarse de un grave accidente

Tras unos duros meses de rehabilitación, por un accidente contra un bus, el colombiano Egan Bernal (Ineos) volvió a la competencia este martes 16 de agosto, en el Tour de Dinamarca. Defenderá a su equipo Ineos Grenadiers, que le dio el visto bueno para subirse a su bicicleta en una importante competencia.

“Después de lo que me pasó en enero, este ha sido el momento que he estado esperando: volver a correr con mis compañeros de equipo. No puedo enfatizar lo suficiente lo difíciles que han sido para mí los últimos ocho meses, tanto física como mentalmente. Ese día y el viaje que he emprendido desde entonces serán parte de mí para siempre, es algo que nunca olvidaré”, señaló Bernal.

El accidente contra el bus fue el pasado 24 de enero y a partir de ahí la incertidumbre se apoderó de él y su familia porque bien pudo quedar en estado vegetal o simplemente sin posibilidades de volver a montar bicicleta. Bernal destaca que se apoyó en su familia, su novia, su equipo y los seguidores que estuvieron en todo momento.

“Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto. Mañana (martes) vuelvo a competir después de 1 año. Tour Of Denmark here we go. Pdta. Yerba mala nunca muere”, escribió en sus redes sociales.

Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto.



Mañana vuelvo a competir después de 1 año. Tour Of Denmark here we go 🧑🏽‍🦽



Pdta. Yerba mala nunca muere 😉 pic.twitter.com/XRm3Au7KgW — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) August 15, 2022

Bernal ganó el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 y su proyección iba rumbo a convertirse en el mejor ciclista latinoamericano de todos los tiempos. Ahora tendrá que recuperarse bien en la ruta para saber si volverá a ser le mismo Egan de antes.

“Como seres humanos, realmente confiamos unos en otros en nuestros momentos de necesidad, y este año ha sido un momento de necesidad para mí. No puedo agradecer lo suficiente a todos los que han estado ahí para mí. Ese apoyo ha sido invaluable para motivarme todos los días a trabajar duro para poder volver a competir. A todos ustedes, un sincero agradecimiento”, dijo Bernal.

Mientras tanto, Rod Ellingworth, subdirector del equipo INEOS, valoró el regreso a la competición del ciclista Egan Bernal, de 25 años de edad.

“Cuando piensas en dónde estaba Egan hace solo ocho meses, es increíble el progreso que ha logrado. Le ha mostrado al mundo la verdadera fuerza de su carácter y ha demostrado un valor notable para volver a estar listo para la carrera. Todavía estamos en un proceso con Egan, pero estar en el Tour de Dinamarca es un hito significativo y difícil de conseguir”, finalizó.

