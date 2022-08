Acciones del Manchester United en la bolsa de New York subieron luego que Elon Musk ‘bromeara’ sobre adquirir al equipo inglés

Luego que el magnate Elon Musk publicara un mensaje en Twitter en el que afirmara que estaba “comprando” el Manchester United se conoció que las acciones del club inglés subieron casi un 5% en la bolsa de valores de New York de este miércoles.

Según se conoció, cerca del mediodía en New York las acciones del Manchester United se incrementaron un 4,77 %, demostrando el poder comunicacional que tiene Musk con sus redes sociales.

Sin embargo esto no fue la única subida que presentaron los ingleses luego que en Wall Street tuviesen una escalada de hasta 17 % al momento de la campana de apertura.

📈 Elon Musk bromea en Twitter con que va a comprar el Manchester United, y las acciones del club suben en Bolsahttps://t.co/GnkLfck3Qo — Tiempo de Juego (@tjcope) August 17, 2022

Todo esto se generó luego que el pasado martes en horas de la noche Musk twitteara que “estaba comprando el Manchester United“, para posteriormente asegurar que todo era una “broma”.

Sin embargo, este tipo de acciones no es nueva para el dueño de Tesla Inc. y SpaceX porque a menudo cada publicación desata una avalancha de comentarios en redes sociales y tiene incidencias económicas; sus últimas acciones han tenido incidencias con cryptomonedas (Bitcoin) o la compra de Twitter (que de momento no se ha concretado).

Más recientemente, en abril, twitteó que estudiaría volver a comprar Coca Cola para volver a incluir en su fórmula base ‘cocaina’, como era costumbre en los años 20′.

Según medios internacionales, Musk hubiese logrado concretar la compra del Manchester United por un monto cercano a los $2,000 millones de dólares aunque otros cataloguen el valor general del equipo en casi $5,000 millones de dólares.

