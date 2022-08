Eduardo Rodríguez a Ivonne Montero: “Nunca generé un peso gracias a ella”

El actor Eduardo Rodríguez le respondió a Ivonne Montero tras sus declaraciones donde ella lo tildó de “poco hombre” y “mal agradecido”. Por ello, no puso en dudar explicar el desencanto que siente por todas las palabras que emitió en su contra.

“Yo me siento mucho más decepcionado. Todo lo que me calumnió dentro de la casa, toda la historia que contó, como manchó mi relación, mi última relación que duré cuatro años, y fue una relación tan bonita, tan íntegra y respetada”, dijo en el programa ‘De Primera Mano’.

“De pronto ella en su forma de contar una historia o su historia se malinterpreta, para la gente afuera es muy fácil malinterpretar y dar a entender que tuvimos una relación en ese tiempo. Yo siempre le ofrecí mi amistad y se lo manifesté, o se tú y yo somos amigos”, añadió.

Sin embargo, resaltó que hubo circunstancias que los llevó a hacer otro tipo de cosas, al tiempo que destacó que siempre le mantuvo claro que de una amistad no pasarían.

“A lo mejor en algunos momentos cruzamos esa línea, pero como amigos, de que estás soltera y yo también, pero nunca tuvimos una relación como ella lo manifiesta”, agregó.

“Dices oye estás afectando a una persona que ha sido tu amigo durante 25 años. O sea, no te importó dañar la amistad de esa manera. Obviamente que yo había visto en otro momento, (Ivonne Montero) había hecho una historia con Sebastián Rulli y no sé quién más. Nunca imaginé que me fuera a hacer algo así”, expresó durante la entrevista.

“Yo no he ganado un solo peso que haya venido gracias a a ella. O sea, en un momento yo trabajé muchos años con mi representante Gabriel Blanco después de terminar ‘El bien amado’, terminamos la relación laboral. yo estaba buscando representante, entre que le pregunté a mis conocidos sobre un representante, ella me contó de su representante, me pasó el teléfono e íbamos a empezar a trabajar, y creo que una vez me mandó a un casting, nada más fue lo único, pero nunca generé un peso gracias a ella”, explicó en el mencionado programa de televisión.

