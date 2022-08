Eduardo Rodríguez asegura que Ivonne Montero ganó ‘LCDLF2’ por “victimizarse” y ser “madre soltera”

El actor Eduardo Rodríguez ha sido criticado en las redes sociales luego que manifestara su opinión sobre lo que le parecía que su ex Ivonne Montero haya sido la ganadora de los 200,000 dólares en ‘La Casa de los Famosos 2’, pues muchos lo han catalogado como un hombre “machista”.

Luego de haber anunciado que la mexicana había sido la gran triunfadora de esta segunda temporada del reality show más famoso de habla hispana, varios de los ex participantes que asistieron al programa especial del pasado lunes se pronunciaron, siendo dos de ellos un poco llamativos.

La actriz Daniella Navarro prefirió solo lanzar un beso a la cámara y no emitir ningún comentario sobre la triunfadora de esta temporada, debido a que fue muy evidente que el trato de ambas últimamente iba empeorando.

El mexicano Eduardo Rodríguez reveló unas cortas y precisas palabras detrás de cámaras de Telemundo, y es que mencionó: “Siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras. A Mí me hubiera gustado mucho que ganara Toni y si no fue Toni pues Zerboni, pero vuelve a ganar una mujer, una madre soltera. Y victimizarse, es lo que vende, es lo que le ha funcionado en la vida“, expresó.

Rodríguez fue el cuarto eliminado de la segunda temporada y luego de su salida aprovechó para hablar del romance que sostuvo con su paisana, hecho que nunca se mantuvo como una relación formal, pues Ivonne manifestó que él siempre iba y venía. Sin embargo, destacó que se llegó a sentir enamorada de él.

Posteriormente, el actor de la telenovela ‘Tenías que ser tú’ explicó que fue mucho más intenso el amor que llegó a vivir con la venezolana dentro del reality show que con Montero, al tiempo que destacó que con la mexicana solamente se trataba de encuentros sexuales. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Navarro en días pasados dijo sobre Ivonne: “Ha sido una mujer manipuladora, mentirosa, se victimizó y agarró ese papel, se lo pusimos en bandeja de plata. Yo también lo hubiera podido hacer porque soy mamá soltera, pero siempre he querido que mi hija me vea como una chingona no como una lastimosa”.

