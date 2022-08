Exigen a las cortes de vivienda de NY frenar procesos de desalojo donde inquilinos no tengan abogado

En lo que va corrido del año más de 53,000 casos nuevos de desalojo se han interpuesto en las cortes de vivienda de Nueva York, y 15,000 familias han perdido sus hogares, aumentando la crisis de vivienda que además contó con más de 200,000 procesos que se acumularon previamente, en medio de la pandemia.

Y aunque en la Ciudad de Nueva York es ley que los inquilinos que acudan a las cortes de vivienda a enfrentar casos de desalojo, cuenten con un abogado que los defienda, la norma no se está cumpliendo a rajatabla en los estrados, pues como diría María Vásquez, “no hay abogados pa’ tanta gente”.

Así lo gritó la madre de familia mexicana este miércoles, quien se sumó a decenas de inquilinos y funcionarios electos que se manifestaron frente a la Administración de Tribunales de Nueva York, en Manhattan, para exigir que las cortes retrasen los casos de desalojo hasta que hagan cumplir el derecho a que todos los inquilinos que sean llevados al tribunal tengan un abogado.

“Si uno va solito a la corte, nadie lo va a defender a uno y podemos perder los casos. A mi me llevó mi casero hace cuatro meses porque me atrasé en seis meses de renta, pero no había abogado que me defendiera. Iba y me decían que no hay abogados. Deben hacer algo para que haya más porque somos muchos los que estamos enfrentando desalojos”, dijo la inmigrante, cuya renta es de $1,800 mensuales. “Hace casi dos meses finalmente me pusieron un abogado y así uno siente que puede pelear mejor”.

La inquilina, quien vive en un apartamento de El Bronx, agregó que en la corte no solamente está luchando para permanecer en su hogar, donde vive con sus dos niños hace nueve años, sino también para que le hagan reparaciones que por años, incluso mientras estuvo pagando al día, nunca se completaron.

“Si lo ven a uno solito lo tratan diferente. Yo quiero que me arreglen los hoyos que hay en el apartamento porque por ahí se meten ratones y cucarachas, y un abogado nos puede ayudar. Por eso pido que haya abogados para todos”, agregó la arrendataria.

Johnny Rivera, activista de la organización Met Council on Housing, se sumó al mismo llamado y advirtió que continuar adelante con procesos de desalojo sin la debida representación, pone en riesgo la permanencia de miles de arrendatarios en sus hogares.

“Aquí se trata de la clase trabajadora, que es la columna vertebral de esta ciudad. Cómo pueden ser tan crueles e inhumanos con nostros. Lo único que estamos pidiendo es que sigan la ley y nos provean abogados para los inquilinos, pues así lo dice la ley”, aseguró el líder comunitario. “Queremos tener igualdad de oportunidades para pelear los casos, eso es todo lo que estamos pidiendo”.

Mark Levine, presidente del condado de Manhattan, mostró su apoyo al clamor de los inquilinos y aseguró que urge encontrar soluciones a fin de que los arrendatarios que enfrenten procesos en cortes no lo hogan solos.

“La crisis sigue aumentando en los tribunales de vivienda de la ciudad de Nueva York. Hay tantos casos de desalojo que los proveedores de servicios legales están abrumados. A miles de inquilinos se les ha negado su derecho a un abogado este año”, dijo el político pidiendo que se ponga freno a procesos. “Nos reunimos para exigir que los tribunales retrasen el calendario de los casos. El sistema de servicios legales para inquilinos se ha visto abrumado durante meses”.

El presidente de Manhattan agregó que los tribunales deben “finalmente actuar y detener los casos de desalojo” cuando no se cumpla con el derecho del inquilino a un abogado.

“Si no se hace eso se pone en riesgo a miles de inquilinos de terminar en la calle. Ante el elevado número de procesos, los abogados gratuitos ofrecidos por la Ciudad resultan insuficientes para defender a todos los inquilinos en los tribunales”, enfatizó Levine.

La organización CASA de El Bronx advirtió que desde que expiraron las protecciones de desalojo del estado de Nueva York el pasado 15 de enero, el panorama se ha agravado.

“Hasta la fecha, OCA les niega representación legal a miles de inquilinos que califican y son elegibles. Los desalojos van en aumento y más de 1500 inquilinos han sido desalojados desde la expiración de la prohibición de desalojo”, denunciaron en la manfestación.

Los manifestantes destacaron que el programa de abogados gratuitos es una medida efectiva que previene desalojos, pues más del 80% de los inquilinos que cuentan con representación legal han podido seguir en sus apartamentos en los últimos 3 años, citando datos de la Oficina de Justicia Civil de la Ciudad de Nueva York.

La protesta, en la que la principal arenga fue “la vivienda es un derecho humano”, los inquilinos pidieron al juez Lawrence Marks que emita una orden administrativa que ordene que solo los casos en los que los inquilinos hayan obtenido un anticipo con un abogado puedan continuar y que se aplacen todos los otros hasta que se establezca la representación legal.

Tras la manifestación, la Administración de Tribunales de Nueva York aseguró que están tratando de encontrar soluciones para que los inquilinos que acudan a las cortes cuenten con la representación legal que necesitan.

Así lo confirmó Lucian Chalfen, vocero de OCA, quien advirtió además que el próximo 24 de agosto sostendrán una reunión con el Grupo de Trabajo de Vivienda que representa a los Proveedores de Derecho a Consejería y a la Oficina de Justicia Civil de la Ciudad, a fin de buscar estrategias para implementar.

“No es nuestra primera reunión para resolver problemas de representación de inquilinos exacerbados por la falta de abogados que trabajan para los proveedores. El inventario de casos pendientes no es mayor que antes de la pandemia”, aseguró el funcionario, advirtiendo que las cortes no apoyan la idea de frenar procesos. “Aplazar los casos a perpetuidad no es la solución ni para el peticionario ni para el demandado”, agregó Chalfen.

El Concejo Municipal también se puso del lado de los manifestantes y recordó que a principios de este año, ese órgano pidió a la Oficina de Justicia Civil (OCJ) del Departamento de Servicios Sociales que interviniera y exigiera que la Oficina de Administración de Tribunales (OCA) reducir la cantidad de procedimientos judiciales para que los inquilinos de la ciudad de Nueva York tengan acceso legal adecuado y representación para evitar desalojos.

“Los casos en los que los inquilinos serían elegibles para representación en virtud de la ley del derecho a un abogado que promovió el Concejo se han llevado a cabo sin abogado, y un número creciente de neoyorquinos sigue enfrentando la posibilidad de desalojo”, criticó un portavoz del Concejo Municipal que reafirmó su llamado a tomar medidas.

“Instamos una vez más a OCA a que responda constructivamente a las reiteradas demandas de que tome medidas. También reiteramos el llamado a la oficina OCJ para que asuma un papel más fuerte con OCA para garantizar que los inquilinos elegibles tengan la representación legal que les garantiza la ley de tener derecho a un abogado”, concluyó el vocero.

Ni la Administración del alcalde Adams ni la Oficina de la Gobernadora Hochul se pronunciaron sobre la protesta de los inquilinos.

Desalojos en Nueva York en cifras y datos

15 de enero de 2022 expiraron las protecciones de desalojo

200,000 casos de desalojo se acumularon en los tribunales en medio de la pandemia

53,000 nuevos casos de desalojo se han registrado en los primeros seis meses de este 2022

1,500 familias han sido desalojadas de sus hogares tras la expiración de la de rentas

80% es el promedio de inquilinos en la corte que con representación legal gana sus casos

95% de los propietarios en casos de desalojo tenían abogado antes de que entrara en vigor la ley

1% apenas de los inquilinos tenía asesoría legal antes de la vigencia de la ley

99% aumentó la opción de abogados para inquilinos con la ley

La ley de abogados gratuitos para inquilinos de bajos recursos en casos de desalojo