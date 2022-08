Seguro Social confirmará en octubre el aumento más grande en los cheques mensuales a partir del 2023; estimaciones apuntan a $159 extra al mes

La Administración del Seguro Social (SSA) oficializará en octubre el anuncio sobre el incremento en los cheques de ese beneficio para el 2023 por Ajuste en el costo de vida (COLA).

El próximo año se espera que entre en vigor el aumento más grande en la historia de estos pagos mensuales debido a los altos niveles de inflación.

Según las estimaciones de Senior Citizens League, un grupo que vela por los derechos de los retirados, los beneficiarios del Seguro Social recibirían, en promedio, $159 extra al mes a partir del próximo año.

La fórmula de COLA para el 2023 se basa en la medición de la inflación en julio, agosto y septiembre.

Incluso si la inflación alcanzó su punto máximo en julio, las lecturas para los próximos dos meses se espera que sean significativamente más altas que en años pasados.

Mary Johnson, análista de polítcos y editora de Senior Citizens League, dijo a NBC News que su proyección es que el ajuste anual será de 9.6%, que sería el incremento más sustancioso de los beneficios del Seguro Social desde el 1981.

Este año, el aumento fue de 5.9% a raíz del ajuste, y la mayoría de los recipientes comenzaron a recibir el cheque agrandado en enero.

El pago promedio adicional a un beneficiario se calculó en $92 mensuales para un pago total de aproximadamente de $1,657.

El alza anual en los fondos del Seguro Social se basa en el Índice de Precios al Consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Se trata de una medida que busca ayudar a los recipientes a hacer frente a la inflación.

“El propósito del COLA es asegurar que no reduzca el poder adquisitivo de los beneficios de Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) debido a la inflación. El COLA se basa en el aumento en el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés), desde el tercer trimestre del último año que se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber un COLA”, explicó la entidad en un comunicado en su sitio web.

“Esto es realmente fenomenal”, opinó Johnson. “Efectivamente, ningún recipiente del Seguro Social en este momento ha recibido un aumento por COLA así de alto”, consideró la portavoz.

Algunos beneficiarios no sintieron el aumento debido al alza en las Primas de Medicare Parte B.

Las primas incrementaron en un 14.5% en el 2022.

Expertos indicaron que este aumento consumiría gran parte del alza por ajuste por costo de vida de los recipientes del Seguro Social

El próximo año, sin embargo, no se anticipan alzas considerables en el pago de estas primas, por lo que le sobraría más a los recipientes del programa federal.

