Southwest Airlines ofrece tarifas de otoño e invierno a precio especial desde $59 dólares

Southwest Airlines anunció una venta de tarifas especiales hasta el 26 de agosto con precios de ida tan bajos como $79 o hasta $59 dólares en algunas rutas.

Si no te importa viajar fuera de las horas pico, puedes encontrar excelentes ofertas en el sitio web de la aerolínea. Las tarifas podrían ser aun mejores si reservas antes de las 11:59 p.m. CT del 26 de agosto.

Los vuelos deben realizarse entre el 6 de septiembre y el 15 de febrero, pero se excluyen las fechas cercanas al Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

El mejor momento para reservar tus vuelos serían los martes y miércoles en mercados selectos, sin embargo, la aerolínea está excluyendo los vuelos entre islas en Hawái.

Los viajes están disponibles para tarifas de ida “Wanna Get Away” y “Wanna Get Away Plus”.

Precios especiales en Southwest Airlines(Foto: Kevin Dietsch/Getty Images)

Vuelos más baratos a medida que avanza el año

Los expertos en transporte esperan que los viajes sean más “fáciles” a medida que avanza el año, ya que las aerolíneas continúan aumentando su personal para ayudar a reducir la cantidad de retrasos y cancelaciones de vuelos.

Durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de la aerolínea, los ejecutivos dijeron que la compañía ha vuelto a los niveles de personal previos a la pandemia y está “avanzando hacia nuestra eficiencia y confiabilidad operativas históricas”, con una tasa de cancelación inferior al 1% en mayo y junio.

Como parte de la venta de tarifas, los términos de Southwest dicen que los vuelos con descuento no son reembolsables, pero los clientes pueden convertir sus boletos en créditos si descubren que ya no pueden volar.

