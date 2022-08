Zoe Kravitz se arrepiente de criticar públicamente a Will Smith por golpear a Chris Rock en los Oscar

Zoe Kravitz está arrepentida de haber criticado públicamente a Will Smith después de que el actor golpeara a Chris Rock en la ceremonia de entrega de los premios Oscar, en el pasado mes de marzo.

En ese momento, la actriz publicó una foto en Instagram de ella misma en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair y escribió: “Y aquí hay una foto de mi vestido en la fiesta después de la entrega de premios -donde aparentemente estamos gritando groserías y agrediendo a la gente en el escenario ahora“.

Sin embargo, en una nueva entrevista al Wall Street Journal, Zoe afirmó que se siente indecisa “sobre qué decir ahora”, pues su perspectiva ha cambiado, incluso tiene miedo de decir algo incorrecto.

“Pienso demasiadas cosas al respecto. Me gustaría haberlo manejado de otra manera. Y eso está bien. Me da miedo tener una opinión o decir algo incorrecto o hacer declaraciones controvertidas. Sobre todo, me da miedo porque el arte es un tema de conversación. En mi opinión, ese debería ser siempre el objetivo. Internet es lo contrario de la conversación. Internet es la gente que publica cosas y no recibe nada”.

Cuando Zoe arremetió por primera vez contra Will tras darle una bofetada a Chris en los Oscar, recibió una ola de reacciones en Internet por parte de los defensores del actor.

Algunos señalaron que cuando el hijo de Will, Jaden, tenía 15 años y Zoe 25, ella dijo a Extra que él fue su “pareja” en un evento de alfombra roja y lo llamó en broma “el amor de mi vida”.

Mientras la furia contra Zoe aumentaba en línea, los internautas desenterraron un artículo de la revista V de 2013, en el que ella se deshacía en halagos sobre lo “guapo” que era Jaden a los 14 años.

Zoe, la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet, acababa de actuar con Jaden y Will en un megafestival de ciencia ficción llamado After Earth.

“Hubo momentos en los que salía con Jaden y pensaba, no puedo creer que tenga 14 años, tengo que controlarme”, dijo Zoe a la revista. “Tiene tanta personalidad y tanto swag, es mucho más cool que yo. Y es tan guapo, que siempre me decía: ‘cuando sea mayor, saldremos juntos’… Y yo respondía: ‘No, eso es inapropiado, tienes 14 años'”.

