Chris Rock no tiene ánimos de responder disculpa de Will Smith

Hace unos días, Will Smith ofreció una disculpa a Chris Rock por la bofetada que le propinó en la más reciente entrega de Premios Oscar, sin embargo, el cómico no tiene la mínima intención de responder a la estrella de ‘I Am Legend’.

En un reciente video que compartió a través de sus redes sociales y su canal de YouTube, Will se disculpó públicamente con Chris, por haberle abofeteado a principios de este año, tras una broma sobre su esposa Jada Pinkett Smith, de 50 años.

En él, el actor de ‘Fresh Prince of Bel-Air’ afirmó que ha tendido la mano a Chris, de quien ha dicho que “no está preparado para hablar” todavía, y que cuando lo desee estará ahí para hablar.

Y aunque el actor aseguró que le habían dicho que Chris se pondría en contacto con él cuando estuviera listo, ahora se ha dado a conocer que el comediante no tiene la intención de hacerlo.

Una fuente ha dicho a Entertainment Tonight: “Chris no tiene planes de hablar con Will [aunque] nada le gustaría más que él aceptara públicamente sus disculpas”.

No obstante, el informante asegura que eso “no va a suceder ahora” y sugirió que quien necesita la disculpa pública es Will: “Él necesita el perdón del público, no Chris”.

En el clip, la estrella de Hollywood aceptó que su comportamiento fue “inaceptable”, por lo que esperaba le respondiera para poder hablar. Will también se disculpó con la familia de Chris y con la suya.

El actor de ‘Men in Black’ comentó además: “Me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me ha llegado es que no está preparado para hablar. Y cuando lo esté, lo hará”.

También se sinceró sobre el incidente -que había desatado una reacción contra él- diciendo que no hay “ninguna parte de [él]” que piense que manejó la situación de la “manera correcta”.

“Intento estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Cometí un error y estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de mierd**”, comentó además.

Finalmente declaró en un momento del reciente video que le duele “psicológica y emocionalmente” saber que no estuvo a la altura de las expectativas de la gente.

