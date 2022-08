Agenda de eventos: ideas para divertirse en NYC

Los Fabulosos Cadillacs en Times Square

La máxima agrupación del ska argentino y latinoamericano, Los Fabulosos Cadillacs, se presentará este jueves 18 de agosto en el escenario del Palladium Times Square (44th and Broadway). Con tres décadas en constante movimiento, de girar por todo el orbe, tocar con las más grandes, importantes y representativas bandas de la escena musical e inspirar a muchas de las nuevas generaciones de grupos, también se han convertido en gran parte de los soundtracks de la vida de muchos de sus seguidores. Sus fanáticos neoyorquinos cantarán a viva voz éxitos como “Matador”, “Vasos Vacíos” y “Yo te avisé”. A las 9:00 pm. Boletos en: www.ticketmaster.com

Cortesía

Concierto solidario con Ucrania

En solidaridad con las víctimas de la guerra en Ucrania, la Ópera Metropolitana y la Ópera Nacional de Polonia han reunido a destacados músicos ucranianos en la Orquesta de la Libertad de Ucrania para una gira por Europa y América, que culminará esta semana con conciertos al aire libre en el Lincoln Center. Bajo la dirección de la directora canadiense-ucraniana Keri-Lynn Wilson, la orquesta interpretará un programa que incluye la Séptima Sinfonía del compositor ucraniano Valentin Silvestrov y el Concierto para piano n.° 2 de Chopin, con la virtuosa ucraniana Anna Fedorova. La soprano líder ucraniana Liudmyla Monastyrska interpretará la gran aria “Abscheulicher!” de Fidelio de Beethoven, un himno a la humanidad y la paz frente a la violencia y la crueldad. La orquesta incluirá refugiados recientes, miembros ucranianos de orquestas europeas y algunos de los mejores músicos de Kyiv, Lviv, Kharkiv, Odesa y otros lugares de Ucrania. Los conciertos serán este jueves 18 y viernes 19, en el Damrosch Park del Lincoln Center, a las 7:30 pm. Entradas gratis. Más información: https://www.lincolncenter.org

Cortesía

“Todo un sueño” en Brooklyn

La Fundación de Artes Culturales Asase Yaa, con sede en Brooklyn, celebra su vigésimo aniversario con el show ‘It Was All a Dream: A Musical’, que se llevará a cabo este sábado 20 de agosto a las 7:00 pm, en el BMCC Tribeca Performing Arts Center (199 Chambers St.) El evento conmemora veinte años de danza, educación y servicios para la juventud local y los miembros de la comunidad de Brooklyn. ‘It Was All a Dream’ es un drama de danza inspirado en los desafíos persistentes, la esperanza implacable, la fe y el optimismo que han impulsado el crecimiento de Asase Yaa desde sus humildes comienzos como una compañía de danza de base hasta convertirse en una fundación multifacética sostenible y organización de las artes culturales. Está diseñado para motivar y alentar a los jóvenes artistas, las familias y nuestra comunidad en general a soñar siempre. Para más información, visite: asaseyaaent.org.

Gilberto Santa Rosa en el Beacon Theatre

Gilberto Santa Rosa celebrará su cumpleaños número 60 a lo grande. Este domingo 21 de agosto, El Caballero de la Salsa tendrá un “Birthday Bash” con sus seguidores de Nueva York, en el Beacon Theatre (2124 Broadway). El cantante trae su gira “Camínalo”, que comenzó en Puerto Rico en junio de 2021 antes de viajar a salas con entradas agotadas en varios países de América Latina y otras ciudades de Estados Unidos. Los fanáticos escucharán algunos de sus grandes éxitos, como “Conteo Regresivo”, “Perdóname” y “Que Alguien Me Diga”, así como temas de su próximo álbum, “Debut y Segunda Tanda”, que saldrá en septiembre. A las 7:00 pm. Entradas: www.ticketmaster.com

Cortesía

Ucrania y Cuba en el Flushing Town Hall

La popular serie del Flushing Town Hall, Common Ground: Mini-Global Mashups continuará su gira de verano con el concierto Ukraine Meets Cuba , este domingo 21 de agosto a la 1:00 pm. Los asistentes experimentarán una colaboración entre músicos de diferentes países y antecedentes musicales actuando juntos por primera vez. El concierto contará con el maestro de la bandura ucraniana (un laúd/arpa ucraniana), Julian Kytasty, y la cantante radicada en La Habana, Danae Blanco. Estarán acompañados por el guitarrista cubano nominado al Grammy, Juan Carlos Formell. El show será seguido por una conversación de preguntas y respuestas entre los artistas y el público. El Flushing Town Hall está ubicado en el 137-35 Northern Blvd. Flushing, Queens. Para conocer el programa completo de la serie Mini-Global Mashup y comprar boletos, visite: https://www.flushingtownhall.org/mini-global-mashups o llame al (718) 463-7700 x222.

Cortesía

Películas de “Eco Horror” en el MoMA

El Museo de Arte Moderno presenta “Horror: Messaging the Monstrous – Eco Horror” como parte de su serie de películas de terror, del 22 al 27 de agosto. Los resultados apocalípticos de las tendencias autodestructivas de la humanidad es una preocupación que el terror comparte con la ciencia ficción.Desde la basura descuidada y la eliminación imprudente de desechos tóxicos hasta la explotación de recursos por parte de corporaciones con fines de lucro y políticos manipuladores, los cineastas han visualizado escenarios aterradores de la venganza del mundo natural que parecen menos fantásticos y más urgentes con cada año que pasa. Trabajos relativamente moderados como The Crazies (1973) y Long Weekend (1978) sentaron las bases para la epidemia viral más espantosa de 28 Days Later (2002) y la vendetta fúngica del bosque en Gaia (2021). En el Titus Theaters in the Black Family Film Center (11 West 53rd Street). Para más información: moma.org/horror.

Cortesía

Exhibición de Lina Puerta en el NYBG

Las conexiones cada vez más distantes de los humanos con las fuentes naturales de nuestros alimentos son el tema central de Lina Puerta: Accumulated Wisdom, una muestra de obras de arte de la artista contemporánea colombo-americana, que se encuentra en la Galería de Arte del Edificio de la Biblioteca LuEsther T. Mertz en el Jardín Botánico de Nueva York ( 2900 Southern Boulevard, Bronx). Puerta, cuyo trabajo ha sido exhibido internacionalmente, busca hacer visible el trabajo oculto y la humanidad de los trabajadores agrícolas latinos que cultivan y cuidan cultivos comerciales en gran parte de los Estados Unidos. Su arte convincente y vibrante incorpora objetos encontrados, personales y reciclados, como encajes, telas con lentejuelas y envoltorios de envases de alimentos. Hasta el 11 de septiembre. Para más información, visite: https://www.nybg.org/event/around-the-table-stories-of-the-foods-we-love/.

Cortesía

“Come From Away” ofrece descuentos

El musical de Broadway ‘Come From Away’ cerrará el telón el próximo 2 de octubre, y como parte de la despedida del público, la obra musical se ha asociado con tres destinos turísticos del bajo Manhattan para ofrecer la experiencia ‘Come From Away por un día’. El One World Observatory, el 9/11 Memorial & Museum y el World Trade Center se han aliado con el show para que neoyorquinos y turistas puedan explorar y disfrutar del bajo Manhattan, a precios asequibles, antes o después de ver el espectáculo de Broadway. El One World Observatory, por ejemplo, está ofreciendo un descuento del 25% en el paquete todo incluido, compuesto por admisión prioritaria, una guía digital y un crédito de 15 dólares para usar en el restaurante, bar o en las tiendas de la atracción. Para obtener más información, visite: ComeFromAway.com/downtown