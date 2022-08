Hermanos que murieron tras lanzarse de puente “Jaws” en Massachusetts eran inmigrantes procedentes de Jamaica

Los dos hermanos que murieron tras lanzarse el domingo desde el puente de Martha’s Vineyard en Massachusetts eran inmigrantes.

Tavaris y Tavaughn Bulgin, originarios de Clarendon, Jamaica, se sumaron a dos amigos la noche de ese día para lanzarse del “American Legion Memorial Bridge” entre Edgartown y Oak Bluffs. El puente es conocido como “Jaws”, ya que fue destacado en la película del mismo nombre.

Es común que los bañistas en la zona se precipiten al agua desde el puente.

El cuerpo de Tavaris, de 26 años, fue recuperado la mañana del lunes.

Mientras que Tavaughn, de 21, permanece desaparecido. La búsqueda de las autoridades continuaba este jueves.

Los hermanos se encontraban laborando este verano en Nomans Restaurant, en Oak Bluffs.

El dueño del local, Doug Abdelnour, creó este marte una cuenta en GoFundMe para ayudar a la familia de los inmigrantes. En un día, la campaña superó la meta establecida de $50,000 dólares.

Para la tarde de este jueves, la cifra alcanzaba los $170,000 en donaciones.

“Tavaris y Tavaughn dejaron una impresión en todos los que los conocieron — a sus 26 y 21 años, sus sonrisas brillantes, personalidades carismáticas, fe inquebrantable, y actitud positiva implacable convirtió en un placer absoluto estar alrededor de ellos”, describió Abdelnour en un mensaje en la página web.

El organizador añadió que los hermanos estaban muy involucrados en una iglesia en la que su padre era reverendo, y disfrutaban de tocar música durante los servicios religiosos. Los inmigrantes estudiaron administración de empresas en University of Technology y University of the West Indies en Jamaica.