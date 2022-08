VIDEO: Pastor en Missouri tilda de baratos y pobres a feligreses de su iglesia por no comprarle costoso reloj Movado

Un pastor en Missouri se disculpó públicamente luego de que, a principios de mes, trascendiera el video de un sermón en el que llamó “pobres” y “baratos” a los feligreses de su iglesia porque no le habían comprado un reloj de lujo Movado, cuyos modelos pueden llegar a costar hasta $3,000 dólares.

Carlton Funderburke, pastor sénior de “Church at the Well” en Kansas City, pidió disculpas este martes mediante un video en redes sociales.

En la grabación, el religioso tildó de “inexcusable” su discurso del pasado 7 de agosto.

“A pesar de que hay un contexto detrás del contenido de la grabación, ningún contexto será suficiente para explicar el dolor y la angustia que causé con mis palabras“, plantea Funderburke en el video de esta semana en el que asegura estar arrepentido de sus palabras. ” He hablado con aquellos de los que soy responsable y he recibido su corrección e instrucción. De manera privada también me he disculpado con nuestra iglesia, que me ha extendido su amor y apoyo”, agrega.

En las controversiales imágenes, se escucha cuando Funderburke le cae arriba a los miembros de su congregación por no honrarlo con el reloj Movado que les había pedido.

“Esta es la manera por la que yo sé que ustedes siguen siendo pobres, arruinados, rotos y disgustados, por la manera en la que me han honrado. ¿Yo no valgo su dinero para McDonald’s”?, ¿yo no valgo su dinero para Red Lobster?, ¿yo no valgo su dinero para tejidos de St. John? Todos ustedes no pueden permitirse el lujo de ninguna manera”, indicó el pastor en su mensaje.

Añade: “¿Yo no valgo su Louis Vuitton?, ¿no valgo su Prada?, ¿no valgo su Gucci?”.

Seguidamente, cuestiona que la congregación no le haya comprado el costoso reloj que, según él, lo pueden conseguir en Sam’s Club.

“Ooh, ustedes pueden comprar un Movado en Sam’s y ustedes saben que yo pedí uno el año pasado. Y ya estamos en agosto y no he obtenido nada”, indica.

“Ustedes no han dicho nada. Déjame patear la puerta y hablar con mis hijos e hijas baratas”, expresa.

El pastor finaliza manifestando: “Todos ustedes oyeron de su pastor y padre, estoy cansado de ustedes. Estoy cansado de tantas expresiones baratas”.