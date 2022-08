Fans de Britney Spears están furiosos con la filtración de su canción con Elton John

A principios de este mes fue informado el regreso al estudio de Britney Spears, seis años después de lanzar su último álbum titulado ‘Glory’, para hacer un dúo con Elton John.

La noticia fue dada a conocer por el propio Elton, quien compartió en Instagram una fotografía para promocionar el próximo sencillo que lleva por nombre ‘Hold Me Closer’.

De acuerdo con distintos reportes, Britney se reunió con John a mediados de julio en un estudio de grabación de Beverly Hills para realizar esta nueva versión de la canción ‘Tiny Dancer’, de 1971.

Se desconocían más detalles sobre el estreno o, incluso, si habrá un video oficial. Sólo se incluyó un link en la publicación para preguardar el tema en plataformas como Spotify y Apple Music, y así ser de los primeros en escucharlo.

No obstante, esta semana hubo rumores de que la pista anticipada se había filtrado en línea antes de tiempo, y los fanáticos acudieron en masa a las redes sociales para compartir afirmaciones de que ya habían escuchado la colaboración musical.

El fragmento, que se dice que solo dura tres segundos, también causó enojo y los seguidores pidieron esperar al lanzamiento: “Arruinar el lanzamiento del primer sencillo de Britney como mujer libre en 15 años es honestamente una falta de respeto”, expresó un internauta en Twitter.

“Esto no está bien. Está trabajando muy duro”, “Dejen de filtrarlo”, “Elimínalo”, prosiguieron otros.

if you think I waited 13 years and some change to hear Britney Spears' first song after being freed through a LEAK I'm NOT the one!!! I WILL WAIT FOR FULL RELEASE AND SUPPORT LIKE A PROPER STAN. #BritneyIsComing #HoldMeCloser— ☽○☾ bretney ☽○☾ (@ItsBritneyForMe) August 19, 2022

Se rumoreaba que el dueto de Britney Spears y Elton John se lanzaría este viernes, 19 de agosto, pero no ha habido noticias oficiales sobre la fecha exacto de estreno.

Algunos han especulado que el motivo del aparente retraso se debe a cambios de última hora, lo que significa que la versión oficial podría diferir de la filtrada.

“Si es cierto, Britney retrasó la canción una semana porque quería hacer cambios, todos los que están compartiendo esa filtración y exigiendo que la publique ahora son muy molestos”, continuaron externando los fans de la princesa del pop. These fake fans leaking Hold me closer makes me MAD.

This is her first single as a free woman, why would you ruin the release for your own selfish reasons. You CAN wait a couple more days 🙄😒#BritneyIsComing #HoldMeCloser— Elliot (@Whiteunitato) August 19, 2022

