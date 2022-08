Sueños cumplidos

Hace unos días se hizo viral la historia de un pequeño niño que le pedía a su ídolo Roger Federer que siguiera jugando durante los próximos nueve años para poder competir en tenis con él. Luego, el video salta a la actualidad con Federer dándole la sorpresa al ahora adolescente Zizou y demostrando que es imposible no conmoverse con ese sueño hecho realidad.

Pues bien, hoy quiero compartirte una historia con un final similar.

Érase una vez un joven migrante cubano que vivía en Canadá y trabajaba como mesero. Su vida no iba muy bien porque (aunque había aprendido a hablar el idioma desde cero) no veía muchas oportunidades para surgir y desarrollar su carrera en Comunicación que era lo que en verdad lo apasionaba.

Un día (a comienzos del año 2000) estaba viendo un programa de televisión de Oprah Winfrey y en los cortes comerciales apareció un hombre que ofrecía la oportunidad de que cambiara su vida a través de un curso (en CD y cintas en VHS) sobre poder personal.

A decir verdad, el joven mesero no tenía la cantidad de lo que costaba el curso para comprarlo (desviarse de su presupuesto significaría descompletar el dinero correspondiente a la renta de ese mes) sin embargo, hizo un gran esfuerzo y lo adquirió.

Así comenzó su camino de expansión de consciencia en el que, para hacer corto el cuento, no solo logró volver a trabajar en medios de comunicación, mudarse de país y emprender en el mundo de la formación para miles de personas sino que, en septiembre de este año, podrá (al igual que el pequeño Zizou) compartir escenario con Tony Robbins el 22 de septiembre en Ciudad de México y ante más de 14 mil personas en el Exma Fearless Mind.

El mensaje de hoy es que nunca dejes de soñar porque la vida siempre nos sorprende mostrándonos que todo lo que creamos en si cabe en nuestra mente, cabe en nuestra vida.

Así como el pequeño Zizou lo soñó, trabajó y lo logró, también el joven Ismael está a punto de hacer realidad un sueño. Entonces, ¿vas a dejar que tus anhelos se desvanezcan porque piensas que es muy difícil o que solo es posible para otros? ¡Piénsalo otra vez!

Todo es posible cuando tenemos nuestra mente abierta, más flexible, más atenta al aquí y al ahora. ¡Nos vemos en México!



http://www.IsmaelCala.com

Twitter: @cala

Instagram: ismaelcala

Facebook: Ismael Cala