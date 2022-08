Jennifer Garner tuvo una poderosa razón para no asistir a la boda de Ben Affleck y Jennifer López

Jennifer Garner fue invitada a la boda de su ex marido Ben Affleck con Jennifer López este fin de semana en Georgia.

Sin embargo, la protagonista de ‘Alias declinó la invitación por una poderosa razón: se encuentra en Texas por motivos de trabajo, según informó Hollywood Life.

Al parecer, Garner y Affleck, -que estuvieron casados desde 2005 hasta 2018- mantienen una excelente relación como padres de sus tres hijos Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Sam, de 11, razón por la cual el actor la habría invitado a la fiesta de celebración de su más reciente unión con López en Las Vegas.

Ya se ha visto en Georgia a los padres de Ben y a sus tres hijos. También están la madre de Jennifer, Guadalupe, su hermana Lynda y sus gemelos Max y Emme. Pero Garner -que está saliendo con John Miller- no estará en la esperada “boda del año”.

Una fuente cercana a la estrella de ’13 Going On 30′ dijo a Hollywood Life que la actriz fue invitada formalmente a la fiesta, pero ella no pudo asistir.

“Jennifer Garner está trabajando mucho en un proyecto en Texas y no asistirá a la celebración de la boda, pero ha aceptado totalmente que sus hijos estén allí y es realmente positiva en general sobre todo el asunto“, afirmó el informante.

La gran fiesta tuvo lugar en la casa de Ben en la ciudad costera de Riceboro, Georgia, que está a las afueras de Savannah.

La mansión de dos plantas tiene cuatro dormitorios, cuatro años y medio. También hay otras dos propiedades más pequeñas en el terreno con dormitorios adicionales.

Affleck compró la casa en 2003, cuando aún estaba con López, pagando algo más de $7 millones de dólares.

