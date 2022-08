Lis Vega ve posible seguir grabando contenido erótico e ignora las críticas

La cantante Lis Vega nuevamente ha dejado claro que no le importan las opiniones de otras personas sobre el trabajo que ella realiza o de las fotos sexys que sube a su cuenta personal de Instagram, donde deja a más de uno con poco a la imaginación.

La cubana ha explicado que las diversas personas que ven a lo que ella se dedica han dicho que siempre se encuentra haciendo lo mismo, palabras que no tomaría en consideración, porque ella destaca que mientras sea algo que le apasione las opiniones de otros pasan a un segundo plano.

“Para mí sí, mucha gente dirá que siempre hago lo mismo, pero, para mí hacer lo mismo y mientras sea arte pues sí me encanta, es como tener un mismo look por 60 años, pues cada quien”, manifestó a ‘Venga La Alegría’.

A su vez, detalló que sí seguirá grabando videos con contenido erótico y el mismo será transmitido a través de una plataforma internacional que no tiene censura, y es que es justo para que los suscriptores puedan disfrutar de ese tipo de material. Además, expresó que no dejará de hacerlo ni por la cantidad de comentarios negativos que ha recibido al respecto.

Sin embargo, no piensa verse siempre frente a una cámara y es que mencionó parte de las cosas que le gustaría materializar más adelante, y es que su deseo también es llegar a producir contenido y ayudar a personas que deseen iniciarse en el exigente mundo del entretenimiento.

“Una de mis ideas siempre ha sido poner una productora y producir, dirigir, hacer video clips. Ahorita en Miami aprendí muchísimo hice todos los videos de todos mis álbumes que próximamente van a ver y puede ser, uno nunca sabe, yo nunca me limito”, añadió durante la entrevista.

La también bailarina profesional asegura que siempre le gusta ser “turista” para aprender día a día con las circunstancias que la vida le presenta de manera recurrente.

“A mí me gusta estar en constante aprendizaje, por eso siempre he dicho que soy una eterna turista porque me gusta no saber nada para estar en constante aprendizaje”, explicó.

