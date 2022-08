Lis Vega desata bajas pasiones usando un diminuto bikini que poco cubre su impresionante figura

Lis Vega ha demostrado en innumerables oportunidades que no tiene problema en mostrar su voluptuoso cuerpo en redes sociales con muy poca ropa para deleitar la pupila de sus admiradores, y en esta oportunidad la cubana elevó la temperatura en Instagram con una postal donde deja poco a la imaginación.

En la imagen que posteó hace unas horas, la actriz y cantante aparece posando de pie, enfundada con un diminuto bikini que poco cubre esa impresionante figura que mantiene en excelente forma a sus 44 años.

“No me solté, solo me di cuenta que nada me sujetaba y empezó mi vuelo 🦋🦋🦋🦋 #lapoetadelourbano #vuelolibre 🦋🙏🙌🏻 Sin freno y sin voltear atrás 🕉🙌🏻 #summer #verano #myflow”, es el mensaje que escribió al pie de la publicación que ha generado más de 16 mil ‘me gusta y 399 comentarios.

“Divina y muy sensual señorita Lis Vega”, “Me encantas demasiado” y “Que hermosa y buenísima estás, Lis”, son por mencionar algunos de los elogios que le escribieron.

Por si no fuera suficiente, Lis Vega también aprovechó para subir un video en el que hace alarde de su figura y regala pecaminosas tomas de sus encantos usando otro minibañador estampado. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

También te puede interesar: