Margarita Pasos, la coach de las celebridades, revela las claves para que todos puedan ser exitosos

Exclusiva

Margarita Pasos, además de ser famosa por ser la coach de las celebridades, es una de las mentoras, motivadoras y conferencista latina más seguida en Estados Unidos y Latinoamérica. Pero antes de llegar a esto conoció lo que es tocar fondo, caer en el ‘hoyo’, los ataques de pánico y la depresión, hasta que, de la mano de su esposo, encontró las herramientas en la lectura cognitiva para rescatarse, y hoy rescatar otras vidas.

En medio de sus conferencias, su mentoría individual, sus asesoramientos empresariales y la grabación de su Podcast ‘Yo Pude, Tú Puedes’, entrevistamos en exclusiva a esta mujer que conoce las claves para que todos podamos ser exitosos, teniendo en claro su misión: “ayudar a los hispanos del mundo a vivir una vida fantástica y abundante emocional y financieramente”.

A continuación nos habla de su relación con los famosos, los miedos de ellos, su vivencia y comparte la claves que necesita aprender cualquier persona para lograr sus sueños.

Margarita Pasos junto a su esposo y mentor. Foto: Media Concepts PR

-A través de tu misión y de tu trabajo te has convertido en una guía para muchas de nuestras celebridades, ¿cómo llegas a ser ese referente para estos talentos que suelen ser inseguros en el fondo?

Margarita Pasos: Viene de una historia personal, yo era entrenadora de ventas en los 90’s, viajaba mucho a entrenar equipos de ventas, y vivía con mucho miedo, mucha ansiedad, parecía que tenía el dedo quebrado porque decía me duele aquí, me duele allá, vivía enferma, y como con unas ganitas de llorar… No nos educan en salud mental, yo no podía decir que tengo miedo, que tengo ansiedad, inseguridad, hasta que un día troné, caí en una depresión muy severa. La primera manifestación fue un ataque de pánico muy fuerte, no podía tragar, perdí mucho peso, no quería vivir, no paraba de llorar…

Mi esposo, que es muy lector, me empezó a leer de estos temas de psicología cognitiva, y del diálogo interno y yo empecé como por fin a ver una luz y decir: “No estoy loca de verdad, eso no solo me pasa a mí”… Yo le digo a la mente ‘la loca de la casa’, hay que aprender a manejar la loca de la casa porque si no esa nos lleva a un hoyo profundo. De ahí empezó una parte muy linda mi carrera, empezar a enseñarle a la gente a manejar su mente y sus emociones.

-¿Qué es el éxito, existe, lo entendemos o lo mal entendemos?

Margarita Pasos: El éxito es una palabra que tiene como una definición diferente para cada persona, y que rico, yo me puedo sentir exitosa en casa cuidando a mis hijos, otra persona se puede sentir exitosa llevando un papel de liderazgo en una corporación multinacional… Al final, para mí el éxito es un camino más que decir que es un destino. Si tú estás apasionado por lo que estás haciendo, te llena lo que estás haciendo, para mí eso es ser exitoso, tener la oportunidad de hacer todos los días aquello que te hace feliz.

-Tú has asesorado a celebridades como Rashel Díaz, Michelle Galván, entre muchas, ¿qué crees que tenga de común denominador los famosos y su doble responsabilidad de alcanzar y mantener el éxito?

Margarita Pasos: Los famosos son iguales que tú y que yo, eso es lo primero, porque he trabajado con personas que tienen premio Grammy, premios Billboard, no solamente de la televisión, de la industria de la música, de la industria del deporte… Son personas que tienen desafíos, algunos tienen heridas de la niñez, otros no… Cada quien busca ayuda por diferentes razones… Llegar es una cosa, mantenerse es otra, son personas que siempre se ponen metas nuevas, y de hecho, el ser humano que no tiene metas se deprime, se auto destruye, por eso ves, por ejemplo, boxeadores se ganan millones de dólares, y después caen en drogas, alcohol, desaparece el dinero, porque en el momento en que tú llegas a ser campeón mundial tú tienes que crear, ponerte otra meta inmediatamente.

Rashel Díaz y su esposo junto a Margarita Pasos. Foto: Media Concepts PR

El éxito es un camino no es un destino, si tú no tienes algo nuevo que te ilusiona, que te motiva, va a desaparecer todo lo que lograste e incluso auto destruir tu cuerpo, la mente es un mecanismo muy interesante, teleológico.

-¿Qué significa?

Margarita Pasos: Un mecanismo teleológico, es un mecanismo que siempre tiene que tener un objetivo, como los misiles que disparan y el objetivo se mueve, el se mueve hasta que le pega, eso es un mecanismo teleológico. La mente siempre está buscando una imagen a quién pegar, por eso es tan importante la meta, la meta es una imagen que tú le das a la mente de lo nuevo que quieres lograr, y entonces la mente te da ideas, te da energía, te da motivación, te da felicidad. La gente más feliz y más exitosa que yo conozco siempre tienen un proyecto nuevo, y más que si tienen una presión de reinventarse no lo ven como una presión, lo ven como: “qué alegría, este es mi proyecto nuevo”.

-¿Cómo se lucha contra el miedo, cómo se identifica y se combate?

Margarita Pasos: Hay 2 grandes miedos: el miedo al rechazo y el miedo al fracaso, aparte del miedo que yo sentí que ya es un ataque de ansiedad, el ataque de pánico… El ataque de pánico aparentemente no tiene una razón y esto a mí me dio en un aeropuerto, y no tenía ningún peligro, es como que tú sientes que te va a comer un tigre, pero el tigre no está ahí, eso es un ataque de ansiedad o de pánico, donde todas tus alarmas se prenden cuando verdaderamente no estás frente a ningún peligro inminente. Es muy triste y muy difícil porque la gente no lo entiende, y el primer día te abrazan, te apoyan, pero cuando ya llevas un mes así te dicen: “Ya, tú lo que quieres es llamar la atención pero si tú no tienes problemas, entonces aprender a trabajar”.

Margarita Pasos junto a su familia. Foto: Media Concepts PR

Los 3 miedos llegan al organismo, es el diálogo interno, como me habló la persona con la que yo más hablo, que es contigo misma, es contigo mismo… Molestando digo, que yo tenía radio miseria aquí sintonizado todo el tiempo, entonces esos pensamientos de miedo vienen, tú les das la bienvenida, le dices: “Hola mentirosito, yo sabía que iban a venir”. El ISI y el famoso terrorista ISI que yo bauticé, y si me muero y si no puedo y si me botan del trabajo, entonces decirle, “Hola mentirosito, yo sabía que ibas a venir” … No lo resistas porque si tú lo resistes persiste… Es la disciplina, la verdadera disciplina está adentro, está en la mente no es afuera.

–Tú tienes una misión que vienes llevando a cabo durante varios años, ¿cómo se hace en una era de cristal donde nuestros jóvenes parecen romperse todo el tiempo?

Margarita Pasos: Hay una dieta mental que yo le recomiendo a la gente, porque tenemos acceso mucha basura mental. Si nos levantamos y nos vamos a comer hamburguesa con papitas con un brownies, al mediodía nos tomamos una gaseosa al almuerzo, nos comemos una pizza con donas a la tarde, nos comemos un chancho frito con yuca, en la noche ya está volando, nos duele la cabeza, nos duele el estómago, estamos viendo borroso… Tú no puedes comer chatarra todo el día y pretender tener salud, con la mente pasa lo mismo hay que hacer una dieta mental.

La gente está consumiendo mucha chatarra mental, yo conozco que se ve 3 noticiero al día, se meten en las redes sociales a ver cosas amarillistas, y tu mente es como un niño, ella no entiende, eso le prende todas las alarmas y empiezas a segregar una sopa de veneno, que es exceso de adrenalina, exceso de cortisol que deprime tu sistema inmunológico, afecta tu sistema cardiovascular, tu sistema digestivo.

Tú vas a consumir proteína mental, hoy tenemos acceso a tantos espacios lindos como este que tú creas, donde yo puedo alimentar mi mente, saber que se puede. Mientras unos lloran, otros venden pañuelos, hay mucha gente hablando de crisis, hay mucha gente mostrándote oportunidades, los mercados saludables te generan dinero, los mercados en crisis generan millonarios.

El coronavirus generó más de 5 millones de millonarios, eso es una locura porque esa gente estaba enfocada en soluciones, en oportunidades, en ideas, entonces yo les invitaría a que hagan una dieta mental porque si yo ando con cinco borrachos, yo voy a hacer la sexta te lo garantizo, si yo ando con 5 anticipadores de desgracia yo voy a hacer la sexta, entonces mucho cuidado no sólo cómo te hablan, sino qué consumes todo el día, a quién le escuchas, a quién le estás permitiendo caminar por tu apartamento sagrado que es tu mente.

Margarita Pasos. Foto: Media Concepts PR

–¿Qué siente Margarita Pasos persona, mujer, cada vez que salva una vida?

Margarita Pasos: Creo que sería atrevido decir yo salvé una vida, la gente me lo dice y me lo dice con mucho cariño porque cuando yo estuve deprimida, yo me quería morir, yo nunca atenté contra mi vida, pero yo me despertaba en la mañana y le decía a Dios, le reclamaba, y le decía por qué me dejaste levantar, no me quería levantar y después venía la culpabilidad porque tenía mi niña mayor chiquita, y yo decía soy una pésima mamá cómo puedo pensar eso…

Lo que yo siento es una gran responsabilidad, una gran gratitud de que yo creo en Dios, de que Dios me permita ser un instrumento, porque cuando estaba tan mal no encontraba quién me ayudara, mi esposo trataba pero tampoco sabía, lo encontramos en libros gracias a Dios, encontramos la información. Lo veo como un privilegio, una responsabilidad, y siento una gran gratitud de poder llevar esta información a gente que está sufriendo, y que la pueda recibir y salir rápido de ese hoyo, de donde uno cree que no hay salida porque cuando uno está ahí, uno cree que uno es el único, que uno está loco y ni eres el único, ni estás loco, y vas a salir.

–Hablas de pensamientos chatarra y no rodearnos de chatarra ¿cómo se hace para poder discernir cuando, no solamente los famosos, sino casi todos viven de una apariencia en redes sociales de mostrar una vida y competir a ver quién es mejor o quién es más feliz?

Margarita Pasos: Pues es que hay algo que se llama ‘Otro estima’, tenemos autoestima y ‘Otro estima’. Autoestima viene de mí, yo sé que yo valgo vestida de Prada o vestida de nada, soy un milagro, nuestros 128 tatarabuelo se tuvieron que haber conocido, y nuestros 16 bisabuelos, y nuestros 8 abuelos con una sola de esas parejas que no se hubiera conocido sería tu prima Juana y mi primo Pedro los que estuvieran aquí. Tú eres un milagro, tú vales tu peso en oro, eso es autoestima.

La ‘otra estima’ viene del otro, es cuando yo siento que yo valgo por lo que los otro piensa de mí, y eso siempre te va a causar problemas, tristeza, porque siempre va a haber alguien que tenga más que tú. Si tú no eres Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, si tú no eres de ese grupito siempre va a haber alguien que tenga más que tú, entonces tú no puedes basar tu valor y tu estima en lo que otros tienen.

No tengo nada en contra de que una persona se ponga un Rolex o unos zapatos de marca siempre y cuando los pueda pagar y tenga salud financiera, tienes todo el derecho, pero no compararse, tú sólo debes compararte contigo mismo ¿Cómo estaba yo hace un año y cómo estoy hoy?… Ese es el progreso, y progreso y no perfección porque otra gente quiere ser perfecta, y la perfección no existe. Puedo ver una celebridad con 5 Lamborghini, 10 Roll Royce y digo: “Qué bien ¿cuántas habrá trabajado esa persona?”, porque si tú lo recientes no lo puedes tener, eso es una de las leyes mentales. Tú no puedes tener aquello que recientes, cuando tú veas a alguien con éxito, di que bien por ella. Yo conozco a Rashel Díaz, por ejemplo, que es mi amiga, cuando ella estaba en Telemundo sabemos a qué hora se levantan, cuánto trabajan, nada de eso es gratis.

–Dices que tú puedes lograr todo lo que quieres para quien te ve dice: “eso suena muy fácil para quien es exitosa y lo tiene todo”…

Margarita Pasos: Yo llegué a este país a limpiar apartamentos, después, cuando me casé, mi esposo tenía unos pequeños lavaderos de carros, y nosotros también lavamos carros con otros chicos. Uno viene de Latinoamérica con carrera y diploma eso aquí no te sirve. Empecé de abajo, pagué mi derecho de piso, nunca me quejé, sí me sentía triste muchas veces, porque no sabía cómo salir de ahí, trabajar duro no es la clave del éxito… Cuando tú empiezas a educar tu mente, y a entender en qué pone su tiempo las personas de éxito, y tú haces lo mismo, por la ley de causa y efecto tú haces la misma causa y vas a tener el mismo efecto.

Margarita Pasos y su esposo en sus comienzos. Foto: Media Concepts PR

Yo puedo trabajar muy duro lavando carros y no dedicaba tiempo a mi mente, yo no me educaba, yo no aprendí a vender, tenía mentalidad de escasez, a mí me daba miedo invertir en una máquina mejor para pulir los carros, porque yo me aferraba el dinero con dientes hasta que me empecé a educarme de mentores que habían logrado mucho más que yo, rompí todos esos techos del dinero, de la abundancia, y educándome, poniendo más en mi mente, puede poner más en mi bolsillo…

Mi esposo me dice un día, tú vas a salir en Univisión y como yo no creía en mí yo decía, “este señor se la fuma verde”. Hoy en día voy con frecuencia estos Networks porque voy con un corazón de servicio, eso es otra cosa, el que entra a las redes por ser influencer le va mal, el que entra a servir, ayudar, a educar, a entretener, a ese es el que le va bien, tu das y después recibes, el mercado te paga basado en lo que tú pones.

–¿Qué le dices a personas que te están mirando en este momento y te escuchan y les despertaste una esperanza? ¿cuáles son esos tips que tienen que seguir para levantarse del sillón y salir y comerse el mundo?

Margarita Pasos: Primero que en el mundo hay abundancia, la gente me dice es que no hay dinero, es que hay crisis y yo le digo sal a la zona más afluente de tu ciudad, no me importa si estás en Cuba, en Caracas, en París, en Miami, obviamente en algunas hay más afluencia que otras, pero todas tienen áreas afluentes, y mirar los apartamentos, los relojes, las carteras, los carros, y tú en cuadras puedes contar millones de dólares y esos son sólo 3 cuadras, que eso no es nada a la par de lo que es el mundo. Cuando tú le dices a tu mente que hay crisis, tu mente hace algo que se llama escotoma, tú compras un carro de una marca y empiezas a ver ese carro por toda la ciudad, antes la mente decía esto no es importante para ella, no se lo muestro, en el momento en que tú lo compras dices a esto es importante, siempre estuvieron ahí.

Margarita Pasos. Foto: Media Concepts PR

La mente sólo te muestra lo que es importante para ti, ella tiene un trabajo que es mantenerte cuerdo, cuando tú dices hay abundancia, hay oportunidades de negocios allá debajo de las piedras tu mente, que es la máquina más maravillosa que hay en el mundo, te va a empezar a mostrar oportunidades, te va a empezar a dar ideas y te va a empezar a dar energía y motivación. Todo empieza con el lenguaje, mucho cuidado cómo te hablas a ti mismo, la gente quejona son los problemas tiene.

-¿Cuál es tu misión?

Margarita Pasos: Mi misión es ayudar a los hispanos del mundo a vivir una vida fantástica y abundante emocional y financieramente.

