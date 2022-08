Meghan Markle asegura que hará revelaciones ‘sin filtros’ en su nuevo podcast sobre la familia real

Meghan Markle ha declarado que será ella misma y “hablará sin filtro” en su nuevo podcast de Spotify, en una insinuación de que lanzará próximamente algunas “bombas de verdad” sobre la familia real británica.

En un nuevo video para promocionar su esperada producción ‘Archetypes’ -que ha tardado dos años en ponerse en marcha después de que los Sussex firmaran un lucrativo acuerdo con el gigante de streaming tras dejar sus funciones reales- la duquesa dijo que la gente conocerá su “verdadero yo” en esto y probablemente “el yo que nunca han llegado a conocer“.

“La gente conocerá mi verdadero yo en esto y probablemente el yo que nunca han llegado a conocer. Desde luego, no en los últimos años, en los que todo se ha visto a través de la lente de los medios de comunicación. Estoy emocionada de ser yo misma y hablar y ser sin filtros y… sí, es divertido”, dijo la ex actriz.

La ex estrella de ‘Suits’ también arremetió contra los que la criticaron por ser “ambiciosa” cuando empezó a salir con el príncipe Harry, durante una amplia discusión en el nuevo episodio con su amiga íntima, la gran tenista estadounidense Serena Williams.

Meghan, que ahora vive en California con Harry y sus dos hijos después de que la pareja dejara de ser miembros de la realeza en activo a principios de 2020, reveló que “aparentemente la ambición es una cosa terrible, terrible para algunos”.

“No soy católica. No fui criada como católica. Hice la escuela secundaria en el Immaculate Heart, en Los Ángeles. Me quedé allí seis años y esa ideología feminista se extendió a todos los aspectos de mi vida. El mensaje para mí y mis compañeras era claro: nuestro futuro como mujeres jóvenes no tenía límites. Ambición. De eso se trataba. Así que no recuerdo haber tenido personalmente una connotación negativa de la palabra ambiciosa, hasta que empecé a salir con mi ahora esposo. Y aparentemente la ambición es algo terrible para algunos”.

Tras el estreno de su nueva producción, Megan y Harry volarán al Reino Unido el mes que viene para cubrir algunos eventos en Manchester y Londres, antes de su llegada a Alemania.

También te puede interesar: