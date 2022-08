Pareja creyó que se trataba de una estafa, pero habían ganado $500,000 en la lotería

Un ganador de $500,000 en la lotería de Canadá por un momento pensó que se trataba de una estafa.

Chad Matty apostó al juego de azar Daily Grand Draw el 4 de agosto pasado.

Cuando inicialmente se enteró de que había resultado ganador, la esposa de Matty dudó de la noticia y pensó que era un timo.

“Yo estaba en casa cuando me di cuenta que gané”, dijo Matty según citado esta semana por Daily Hive.

“Mi esposa me preguntó si no era una estafa, y una vez supo que no lo era, los dos estábamos muy emocionados”, relató el residente en Port Coquitlam.

Matty se unió a un grupo que reúne a ganadores de la lotería de la Corporación de la Lotería de BC. Los integrantes han ganado en total más de $4.7 millones en el Daily Grand en lo que va de año.

El premio mayor del juego disponible en todo Canadá es de $1,000 al día de por vida. Los sorteos son los lunes y los jueves.

