Plácido Domingo habla sobre el supuesto vínculo con “la secta del horror”

El tenor español Plácido Domingo desde hace algunos días está atravesando una polémica donde lo relacionan con la trata de personas. Sin embargo, decidió pronunciarse para aclarar todo lo que está sucediendo al respecto donde compartieron algunos audios como evidencia, y que aparentemente lo vincularían.

El también compositor fue conectado con una secta que se encuentra ubicada en Argentina y que según estaría encadenada directamente con EE.UU., pues aparentemente utilizaban el aspecto de un lugar donde dictaban clases de yoga y luego procedían a explotar sexualmente a la clientela, y de ser posible quitarles los bienes que estuviese a su alcance.

“Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso“, expresó a ‘Ventaneando’.

De esta manera se defendió de las acusaciones en las que se ha visto sometido en los últimos días, todo sucedió tras su llegada a México, y es que había estado más de una década sin pisar el mencionado país. A su vez, no dudó en manifestar su descontento por toda la circunstancia que atraviesa con aquellas personas que en un momento vio como “amigos”.

“Hombre, me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta de que te han usado, entonces es así”, añadió durante la entrevista del programa de TV Azteca.

Sin embargo, no sería la primera vez donde él se ve involucrado en una circunstancia de este tipo porque fue a mediados del año 2019 cuando lo culparon de “conducta inapropiada” con aproximadamente unas 120 mujeres y así lograr obtener relaciones íntimas a cambio.

“Él desde su lugar favoreció a la difusión de obras que algunos integrantes de la secta que había compuesto, los llevó a Vienta, Madrid, Estados Unidos… Era un lugar donde él sabía que iba a tener esas grandes fiestas de sexo”, dijo Luz del Alba en ‘De Primera Mano’, tras haber sido víctima de Domingo.

