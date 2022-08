Abuelita mexicana se hace viral en TikTok: tuvo 16 hijos y vive en el abandono

La historia de Isabel Méndez Jiménez, una abuelita mexicana, se ha hecho viral, luego de que se diera a conocer que a pesar de que la mujer tuvo 16 hijos, vive en el abandono y apenas y tiene para comer.

Isabel Méndez Jiménez, de 97 años, vive en el estado de Oaxaca y su historia ha dado la vuelta al mundo por la situación en la que se encuentra, a pesar de haber tenido más de una docena de hijos, pero lamentablemente ninguno de ellos la visita y menos se hace cargo de ella.

Fue el youtuber Jaime Toral, que compartió parte de la historia de la abuelita de 97 años, que lloró al reconocer que a pesar de que tuvo 16 hijos, ninguno la visita y tampoco están al pendiente si tiene para comer o si está enferma.

Ninguno de sus 16 hijos la visita

“Ni saben si vivo o no. Me da tristeza porque de tantos hijos para ellos yo no vivo”, declaró la abuelita al youtuber, quien compartió parte de la entrevista en su cuenta de TikTok, donde el video se hizo viral, al grado de llevar más de 40 millones de reproducciones.

@jaimetoraltv 16 hijos que no saben ni les interesa saber si estoy viva 😥 ♬ sonido original – Jaime Toral

Quedó viuda a los 33 años

“Quedé viuda de 33 años, me fui a trabajar a México, me fui a trabajar a Chicago. Le mandaba a mis padres para que levantaran a mis hijos y los pusieran en la escuela”, aseguró la mujer de 97 años, que vive en el abandono y en pobreza en una comunidad de Oaxaca.

Isabel Méndez conmovió a los internautas que de inmediato escribieron en las redes sociales para brindar apoyo a la mujer de 97 años.

@jaimetoraltv “Solo compro mi tortillita y mi quesito, el pan no me gusta”😢 ♬ sonido original – Jaime Toral

Solo recibe la visita de uno de sus nietos de 23 años, pero dice que es muy borracho, y no le ayuda económicamente.

A veces come carne

La abuelita borda servilletas para sobrevivir. Su dieta es a base de frijoles y nopales, pero cuando tiene dinero puede comprar queso y carne.

La abuelita de 97 años padece una enfermedad de los ojos que la podría dejar ciega, pero a pesar de eso, sus hijos no han mostrado interés por el bienestar de la mujer. @jaimetoraltv Puro taquito con sal😢 ♬ sonido original – Jaime Toral

A ella le encantan los animalitos y vive rodeada de algunos perros y gatos, que ella alimenta, a pesar de que apenas y tiene dinero para sus alimentos.

