Emma Watson sorprende con llamativo cambio de look para campaña de Prada

Emma Watson enloqueció a sus fanáticos con el nuevo rumbo que decidió darle a su carrera artística. Demostró que su talento no se ve solo delante de las cámaras, sino también detrás. Recientemente, se convirtió en la cara de la reconocida marca de Prada, proyecto que vino de la mano de un desafío personal, el cual acompañó con un cambio de look que sorprendió a más de uno.

Fiel a su estilo, la actriz hizo un cambio radical para embarcarse en el proyecto. Pasó por la peluquería y sorprendió a sus fanáticos con un resultado que quizás les trajo alguno que otro recuerdo. Dejó atrás la larga melena para volver al cabello corto, un look que usó por primera vez hace más de una década y que hoy vuelve a ser tendencia.

Sin embargo, su paso por el salón de belleza no fue lo único nuevo que trajo trabajo más reciente. La actriz de “Harry Potter” hizo un pedido muy particular cuando la convocaron para ser la cara de la campaña de Prada. Además de protagonizarla, también quería dirigirla, deseo que le concedieron. De esta manera agregó un nuevo ítem a su larga lista de cualidades y un abanico de futuras posibilidades laborales.

A través de un pequeño adelanto, Emma compartió la noticia con los más de 67 millones de seguidores que tiene en Instagram y reflexionó sobre su faceta artística. “Cuando Prada me pidió que fuera el rostro de su nueva campaña de fragancias, le pregunté si podía dirigirla. Meses después puedo compartir con ustedes los resultados de la fe que ellos pusieron en mí”, escribió.

En esa misma línea, agregó: “No puedo esperar a compartir este pedazo de mi arte y ojalá que ustedes la disfruten tanto como yo. Nunca podría haberlo hecho sin mi increíble equipo de colaboradores, gracias por su tiempo, compromiso, talento y pasión”.

Unos días después compartió el video de la campaña y mostró el resultado final. Sus fanáticos no dudaron en opinar al respecto y alagarla en su nuevo rol como directora: “Esto es arte”, “Deberías dirigir películas”, “Legendaria”, “Denle a esto todos los Oscar”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Por otra parte, la marca también se pronunció al respecto y compartió material de la nueva campaña: “Emma Watson rompe el molde de la musa para estar tanto delante como detrás del objetivo, escribiendo su propio guion y narrando su propia historia de ser una paradoja viviente”. View this post on Instagram A post shared by Prada (@prada)

