Kate Moss aparece desnuda entrando en un lago y de espaldas a la cámara

En los últimos años Kate Moss se ha convertido en una exitosa mujer de negocios gracias a su agencia de representación de modelos, para la que ha fichado a su propia hija, y ahora quiere probar suerte en una industria diferente.

Para asegurarse de que todo el mundo se entere del nuevo proyecto que se trae entre manos, ella ha decidido mencionarlo por primera vez junto a un desnudo suyo en Instagram porque sabe que algo así no puede pasar desapercibido.

La top model británica ha compartido un video en blanco y negro el que aparece entrando en un lago de espaldas a la cámara y que acaba con ella lanzándose al agua con mucho estilo. Pero, ¿qué está anunciando exactamente?

Se trata de una marca de bienestar que ha bautizado como Cosmoss y que ha creado teniendo muy presentes los desafíos de la vida moderna.

La excusa que justifica la idea de quitarse la ropa en un ambiente bucólico es que todos los productos de su nueva línea se fabrican utilizando poderosas sustancias naturales.

“Cada ritual abre una puerta al equilibrio, la recuperación y el amor”, ha explicado Kate en la publicación para promocionar su línea.

Si su filosofía resulta familiar es porque recuerda mucho a la de otra compañía de este mismo sector, Goop, el multimillonario imperio creado por Gwyneth Paltrow a partir del boletín mensual con consejos sobre belleza, cocina, moda o deporte que enviaba a sus amigos desde su casa.

Por el momento no está claro si Kate venderá productos originales o si se limitará a ofrecer una selección de sus favoritos, aunque el periódico Daily Mail asegura que comercializará aceites CBD, brumas sagradas y otros artículos estilo New Age.

Desde luego, se ajusta a la realidad actual de la modelo, que hace cuatro años que dejó la bebida y abrazó una rutina centrada en cuidar de salud tras pasar un par de décadas lidiando con sus problemas de adicción. View this post on Instagram A post shared by Kate Moss Agency (@katemossagency)

