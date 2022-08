De frente y de espaldas, Alexa Dellanos luce sus curvas en bikini junto a otra voluptuosa chica

Alexa Dellanos es una verdadera especialista para robar suspiros de los miles de admiradores a quienes acostumbra deleitar con candentes imágenes que suele subir a su cuenta oficial de Instagram. Pero lo que más reacciones genera, es cuando comparte contenido donde enseña su figura, ya que los usuarios esperan a diario para deleitarse la pupila con la influencer de moda y estilo de vida.

En una reciente publicación, la hija de la periodista Myrka Dellano posteó una serie de seis postales donde aparece en una playa de Miami, Florida, posando de frente y de espaldas, y junto a otra voluptuosa chica, donde ambas lucen sus impresionantes curvas con diminutos bikinis.

“Summer bummer”, es el breve texto que escribió Alexa Dellanos en las fotos que en apenas unas pocas horas han conseguido más de 51 mil likes y una avalancha de elogios.

Cabe señalar que apenas unos días atrás, Alexa Dellanos logró acaparar miradas gracias a otras instantáneas en las que se dejó admirar desayunando recostada sobre una cama, usando un vestido negro de malla transparente que dejó ver su ropa interior y con el que lució su retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Alexa Dellanos suele ser muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte todo tipo de candentes modelitos durante los lugares que visita en su vida cotidiana. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

