A Pumas le empataron en el último minuto y Dani Alves suma siete partidos seguidos sin triunfos en México [Video]

Desde que el mítico brasileño Dani Alves llegó a la Liga MX de México no ha podido conocer el triunfo. Lo más cerca que estuvo fue precisamente en la jornada de este miércoles, cuando Pumas UNAM le ganaba 1-0 a Tigres UANL y se lo empataron en el 90+6’.

Con un gol de Juan Ignacio Dinenno al 47’ los Pumas parecían que iban encaminados a conquistar su segundo triunfo en el Torneo Apertura 2022, y primero desde la llegada de Dani Alves al club, pero apareció el goleador francés André-Pierre Gignac, para igualar las acciones y enmudecer a los aficionados en el Universitario.

Raymundo Fulgencio centró con pierna derecha por el sector izquierdo y apareció el ‘Tigre’ Gignac para desviar con su cabeza el balón. Fue el tanto número 15 del delantero francés contra Pumas en 19 juegos por Liga MX. Los tiene de clientes fijos, tanto así que es al equipo que más goles le marcó en su carrera.

Alves fue titular por Pumas como carrilero derecho y disputó los 90 minutos, al momento del gol el brasileño aparecía en la imagen como marcador por el medio sector.

Andrés Lillini, entrenador argentino, no le encuentra la vuelta a su equipo ni siquiera con un ganador nata como Dani Alves. Por ahora marchan decimoquintos con nueve unidades.

Desde que llegó Dani Alves los resultados fueron los siguientes: 1-1 vs. Mazatlán FC, 1-1 vs. Monterrey, 6-0 vs. FC Barcelona (Amistoso), 0-3 vs. América, 3-2 vs. Atlético San Luis, 1-5 vs. Santos y 1-1 vs. Tigres UANL.

