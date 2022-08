Nick Cannon anuncia que está esperando su décimo hijo, mientras tiene en camino al noveno con otra mujer

¡Nick Cannon, de 41 años, tiene otro bebé en camino!

El presentador de televisión anunció en las redes sociales que será padre por décima vez, ¡mientras espera el nacimiento de su noveno bebé!

Será el tercer hijo de Nick con Brittany Bell, ya que los dos ya comparten a Golden, de 5 años, y a Powerful Queen, de 1 año.

“El tiempo se detuvo y esto sucedió…”, subtituló el breve clip de una sesión de fotos para sus millones de fanáticos durante la cual ella mostró su pancita en varios atuendos.

No cabe duda que Cannon es realmente imparable cuando se trata de ampliar su familia. El pasado 28 de junio recibió a su octavo hijo con Bre Tiese y queda poco para que, junto con Abby De La Rosa, dé la bienvenida al noveno.

Nick Cannon también recibió al pequeño Zen con Alyssa Scott en diciembre pasado, pero luego murió de cáncer cerebral a los cinco meses de edad.

Con la cantante Mariah Carey comparte a los mellizos Monroe y Moroccan de 11 años.

Anteriormente, Nick ya explicó su punto de vista sobre el matrimonio y defendió por qué ha tenido hijos con tantas mujeres diferentes.

“Solo la idea de que un hombre debería tener una mujer, no deberíamos tener nada. No tengo propiedad sobre esta persona. Si realmente estamos hablando de cómo convivimos y cómo poblamos, se trata de qué intercambio podemos crear juntos. Realmente nunca me he suscrito a esa mentalidad”, dijo para una entrevista. View this post on Instagram A post shared by NICK CANNON (@nickcannon)

Sigue leyendo: Nick Cannon tiene a dos mujeres embarazadas al mismo tiempo

– Nick Cannon da la bienvenida a su octavo hijo y comparte el video del nacimiento, que incluye escenas bastante gráficas

– Nick Cannon no pierde la esperanza de volver con Mariah Carey: seis años y siete hijos más tarde