Alexa Nikolas encabezó una protesta frente a Nickelodeon por acusaciones de abuso infantil

Alexa Nikolas, estrella de ‘Zoey 101’ protestó frente a los estudios de Nickelodeon en Burbank, California, alegando que “no se sentía segura” cuando era actriz infantil.

Como parte de su movimiento “Eat Predators”, Nikolas abogó por un mejor trato de los niños en la fuerza laboral y pide que los exactores de Nickelodeon (a quienes ella llama “sobrevivientes”) sean liberados de los acuerdos de confidencialidad, que cree silencian a los menores y les impide obtener la ayuda que necesitan en ese momento.

Durante la manifestación, Nikolas también se opuso al hecho de que Nickelodeon aún no ha comentado nada sobre las denuncias de mala conducta.

Ezel Channel, John Kricfalusi y Jason Michael Handy, exempleados del canal, han sido acusados ​​​​de conducta sexual inapropiada. Channel y Handy fueron condenados previamente por delitos sexuales.

“Personalmente, no me sentía protegida en Nickelodeon cuando era niña” Alexa Nikolas

“Estoy exigiendo que Nickelodeon comience a proteger a los niños y no a los depredadores”, dijo Alexa en una transmisión en vivo de la protesta publicada en Instagram, refiriéndose como “depredador” a Dan Schneider, director detrás de una gran cantidad de programas de la década del 2000 como ‘iCarly’, ‘The Amanda Show’, ‘Drake & Josh’, ‘Victorious’, al igual que ‘Zoey 101’.

“No me sentía segura con Dan Schneider mientras trabajaba en Nickelodeon, el creador del trauma infantil. Mi propia experiencia personal en Nickelodeon, como pueden ver, aquí dice que Nickelodeon no me protegió”, aseguró sobre el cartel que sostenía.

Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado al respecto. View this post on Instagram A post shared by Alexa Nikolas (@matchthesource)

Esto siguió al reciente lanzamiento de las memorias de la exestrella infantil Jennette McCurdy en las que afirma que la compañía la presionó para que no hiciera públicas las acusaciones contra alguien a quien se refiere solo como “El Creador”. View this post on Instagram A post shared by Jennette McCurdy (@jennettemccurdy)

