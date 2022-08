Alberto Vázquez asegura que el reguetón es “vulgar y corriente”

Son muchos los artistas que encuentran al reguetón como algo inapropiado, poco artístico, sin ningún valor, carente de propósito e incluso lo tachan como un género de mal gusto y desagradable, a pesar de que se ha convertido en un fenómeno global, que es cantado y bailado en cada rincón del mundo.

Y luego de que Aleks Syntek expresara ya en distintas ocasiones su disgusto por el reguetón, por considerarlo un género que denigra a la mujer con sus letras, ahora Alberto Vázquez se suma a la protesta al tacharlo de “vulgar y corriente”.

Así lo expresó el cantante y actor, que formó parte de la generación de la época dorada del rock and roll en México, a través de su cuenta de Instagram en donde reveló que está de acuerdo con que los establecimientos sean multados por escuchar el reguetón.

“Estoy a favor de que se multe a lugares públicos que promuevan el ‘reguetón’, ojo, no estoy en contra de sus melodías, es a sus letras súper vulgares y corrientes”, explicó Alberto, añadiendo que planea educar a su hijo de 12 años sin la influencia de este género musical.

“En mis tiempos, sentado con mi madre y mi padre, escuchábamos música, y no había nada que inquietara al escuchar una canción, como las del reguetón”, señaló.

Sin embargo, el artista de 82 años aclaró que estaba consciente de que el momento se presenta de una forma diferente a la que él vivió, por lo que no culpa a la juventud.

“Tengo un punto de referencia que ustedes jóvenes no pueden tener y no es su culpa. Es su momento, solo trato de que se den cuenta de que hoy todo vale, eso está mal, por ejemplo, hasta los mismos locutores no se miden con palabras malsonantes y en vez de corregir a un invitado igualan”, se puede leer en el comunicado que compartió.

Actualmente, los ritmos y letras de las canciones ya cambiaron, y ahora hay más libertad para expresarse, pero tal parece que las generaciones pasadas no están de acuerdo con esa evolución en la música.

