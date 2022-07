‘Un Verano Sin Ti’, de Bad Bunny, sigue en lo más alto de las listas

Bad Bunny lleva más de un mes encabezando la lista de los discos más reproducidos en Spotify gracias a su último trabajo ‘Un Verano Sin Ti’, que no ha cedido ni un solo puesto durante la primera mitad de julio.

El reguetonero puertorriqueño ha querido presumir de su reinado veraniego en su cuenta de Instagram, donde ha incorporado una publicación de la propia Spotify que acredita la medalla de oro.

El artista, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, resiste con aparente comodidad los envites de ‘Harry’s House’, el tercer disco de estudio de Harry Styles, que se sitúa en segunda posición, y a la banda coreana BTS, en tercer lugar con su elepé ‘Proof’.

Por supuesto, en el ‘top ten’ de Spotify también podemos encontrar el nuevo disco de Drake, ‘Honestly, Never Mind’, en el sexto escalón; el debut discográfico de Olivia Rodrigo, ‘Sour’, un puesto por encima del canadiense; y también a la legendaria Kate Bush, cuyo disco de 1986 ‘Hounds of Love’ ha regresado a la prominencia comercial 37 años después de su estreno, a lo que sin duda ha contribuido la celebrada resurrección de ‘Running Up The Hill’ por parte de la serie ‘Stranger Things’.

‘Wasteland’, de Brent Faiyaz, ocupa el cuarto escalafón, mientras que ‘Equals’, de Ed Sheeran, desciende hasta el octavo puesto de la lista de Spotify. El último disco de Imagine Dragons, ‘Mercury’, y ‘Planet Her’, de Doja Cat, cierran el listado referente a la semana que transcurre entre el 8 y el 14 de julio.

