“Gasolina”, de Daddy Yankee, es la mejor canción de reguetón de todos los tiempos

“Gasolina”, tema del reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee que ubicó al género urbano a nivel internacional, fue elegido por la revista Rolling Stone como el número 1 entre las 100 canciones de reguetón de todos los tiempos.

Fue para 2004, tiempo en que ya Daddy Yankee llevaba unos 10 años impulsando su carrera en el “underground” -término con el que se conoce a los pioneros años del reguetón- que apareció “Gasolina” en el disco “Barrio Fino”, explica la revista en su análisis publicado este viernes.

“Para el 2004, Daddy Yankee era un talento probado en la escena subterránea del reguetón, pero estaba ocupado preparando su próxima gran movida”, resalta Rolling Stone en un análisis de esta canción.

La publicación detalla además, que para ese tiempo, Daddy Yankee trabajaba en el disco “Barrio Fino”, y buscando alguna inspiración musical, estaba en el residencial público Villa Kennedy en San Juan, uno de sus lugares de crianza, y escuchó a un hombre gritar a una mujer: “¡Cómo le gusta la gasolina!”.

Así, junto al compositor y cantante urbano Eddie Ávila (Eddie Dee) y el dúo de productores Luny Tunes, trabajaron este explosivo tema que entonces provocó que el mundo entero se enterara de la existencia del reguetón.

La segunda canción en el listado es “Quiero bailar” de Ivy Queen e incluida en su disco “Diva” (2003), seguido de “‘Pa’ Que Retozen'” de Tego Calderón y que aparece en su primer álbum como solista “El Abayarde”.

La cuarta y quinta canción son “Dile” de Don Omar y que forma parte de su disco debutante “The Last Don” (2003) y “Yo voy” de Daddy Yankee junto a Zion y Lennox en el álbum del dúo puertorriqueño “Motivando a la yal” (2004).

Otros destacados artistas que aparecen en el listado de las 100 mejores canciones son Bad Bunny, J Balvin, Sech, Wisin y Yandel, Héctor y Tito, Jowell y Randy, Alexis y Fido, El General, Nando Boom, Don Chezina, Karol G, Natti Natasha y Calle 13.

“Crecí escuchando reggaetón de Puerto Rico y ver en esta lista de las 100 mejores canciones de reggaetón de todos los tiempos en @rollingstone me hace sentir orgulloso de ser colombiano y tener 8 canciones de las 100 ( 8 %) esta lista es lo que ellos considera más nunca será la verdad absoluta. Pero agradezco estar en esta posición privilegiada desde Medellín – Colombia”, ha expresado Balvin en Instagram. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

Sigue leyendo: “Legendaddy”, de Daddy Yankee, supera los 600 millones de reproducciones

– Karol G está que revienta pero de felicidad: La Bichota, Bad Bunny, Becky G y Farruko lideran los Premios Billboard Latinos

– ‘Un Verano Sin Ti’, de Bad Bunny, sigue en lo más alto de las listas