Gennady Golovkin: “No necesito ser como Bivol para vencer al Canelo”

Gennady Golovkin y Canelo Álvarez siguen jugando su propia pelea a las afueras del cuadrilátero mientras se prepara su tercera pelea entre ambos el próximo 17 de septiembre. En esta oportunidad, el pugilista kazajo de 40 años le ha mandado un nuevo recado al mexicano en donde reiteró que no necesita utilizar las herramientas de Dmitry Bivol para vencerlo.

El experimentado boxeador que se apoda como “Triple G” conversó con la revista Forbes en donde también añadió que no necesita noquear al azteca para poder vencerlo. Sin olvidar que, ha mostrado una plena confianza en él para obtener buenos resultados.

“No creo que necesite hacer cambios drásticos en mi estilo. No necesito ser como Bivol para obtener alguna ventaja o ventaja sobre Canelo. Esta pelea se llevará a cabo en una categoría de peso diferente. Estoy seguro de que Canelo se lo tomará más en serio. Básicamente va a volver a la realidad. Mi objetivo es mostrar lo mejor de mí”, comentó Golovkin.

Es importante resaltar que esta tercera pelea entre dos de los mejores pugilistas de la actualidad tendrá mucha expectativa, debido a que el kazajo tiene hambre de revancha debido a que no ha podido vencer al mexicano en las dos primeras ocasiones.

“Me lo estoy tomando muy en serio. Yo trabajo mucho; Trabajo duro. Hay una gran diferencia entre 160 y 168. Esas 8-10 libras son muy significativas. No diría que siento diferencias claras, que soy más fuerte o más rápido. Me siento genial en 160. Me siento fuerte. me siento rápido Es algo diferente en 168. Me siento un poco más pesado. Pero tengo más presencia”, añadió el boxeador de 40 años.

De esa manera, Gennady Golovkin se siente preparado para dar el golpe final en un cuadrilátero ante un Canelo Álvarez que viene de perder una pelea tan importante como lo fue ante el ruso Dmitry Bivol hace algunos meses.

Lee También:

“Hay dudas de cómo alcanzó sus logros”: Gennady Golovkin le da con todo a Canelo Álvarez y lo acusa de doping

Gennady Golovkin sobre su derrota contra Canelo: “Esas personas que dieron esos puntajes fueron utilizadas”

Golpe bajo: Gennady Golovkin le recordó a Canelo su pasado con el clembuterol