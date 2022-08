Gennady Golovkin sobre su derrota contra Canelo: “Esas personas que dieron esos puntajes fueron utilizadas”

Con 40 años de edad y 44 peleas en una carrera especial, Gennady Golovkin solo perdió una sola vez. Fue el 15 de septiembre de 2018 contra el mexicano Saúl Canelo Álvarez en el T-Mobile Arena de Las Vegas y sobre ese combate el kazajo hizo unas duras declaraciones recientemente.

Actualmente Golovkin está en el conteo regresivo para subirse nuevamente al ring del T-Mobile Arena, el próximo 17 de septiembre, para intentar cerrar la trilogía contra Canelo en un plan estelar, con revancha y una victoria que le permita pensar en terminar su carrera con un recuerdo imborrable.

Sin embargo, en una entrevista para The Post reveló lo que para él significó su última pelea contra el mexicano. “Seré honesto contigo, me mudé al día siguiente. No he pensado mucho en eso. Me di cuenta de que esas personas que dieron esos puntajes fueron utilizadas. Se usaron como se usan los pañuelos desechables. Era hora de usarlos, se usaron y se desecharon”, manifestó.

En palabras menos, siente que esos jueces fueron comprados de alguna manera porque estuvieron a favor de Canelo en un combate que fue más parejo de lo que reflejaron las tarjetas. No obstante, Golovkin aceptó volver a luchar contra eso y en la misma ciudad

Bivol le dio la razón

El kazajo, que posee tres cinturones del peso mediano en la actualidad, buscará desbancar al Canelo y quitarle los cuatro títulos del peso supermediano que ostenta por ahora. Siente que es posible y Bivol le dio la razón.

“Conozco a Canelo desde hace mucho tiempo, y siempre supe que era posible, Dmitri Bivol nos acaba de demostrar eso. Algunos expertos tenían la ilusión de que Canelo era imbatible, yo nunca compartí esa opinión. Esa pérdida hizo que la situación volviera a la realidad, al estado actual de las cosas”, declaró GGG.

Asimismo, reconoce que ese combate contra el pugilista tapatío será muy difícil. Canelo viene de perder en las 175 libras, pero bajará a su mejor peso para luchar contra él, en esa división sus golpes pegan con mayor fuerza.

“Creo que sacará conclusiones a raíz de su pérdida (Canelo). Se tomará nuestra pelea mucho más en serio, de manera mucho más realista, y será una pelea totalmente diferente, en comparación con su pelea contra Bivol”.

Además de esto, opinó sobre el comportamiento desafiante y con provocadoras palabras que ha tenido Saúl Álvarez en las ruedas de prensa sobre la trilogía.

“No puedo hablar por él, su comportamiento, creo que solo muestra su verdadero rostro. La forma en que probablemente lo criaron y el nivel de toxicidad a su alrededor, personas tóxicas que están en su campamento”, finalizó.

También podría interesarte:

– Golpe bajo: Gennady Golovkin le recordó a Canelo su pasado con el clembuterol

– Gennady Golovkin reveló a sus oponentes más duros de su carrera y no incluyó al Canelo Álvarez

– “Sin Óscar de la Hoya, los jueces ya no pueden protegerlo”: Nacho Beristáin dice su verdad sobre Canelo Álvarez