Periodista de El Gordo y la Flaca, Gelena Solano llora desconsolada la muerte de “su hijita” de cuatro patas

Murió Chanel, “la hijita” de cuatro patas de Gelena Solano, reconocida periodista de El Gordo y la Flaca. A través de Instagram Solano compartió un video en el que expone todos los lindos recuerdos que acumuló junto a su pequeña Chanel. Sin embargo, expresa que esta pérdida la tiene completamente rota de dolor.

“Estoy perdida en la tristeza y en el llanto. Una vez más vuelvo a sentir un dolor profundo en mi corazón, 😢 esta vez con mi hijita de cuatro patas, mi mejor amiga, mi vida misma mi Chanelita”, explica Gelena junto a este video.

“Tú eras parte fundamental en mi vida, en mi historia y te llevas mi alma y me dejas triste con un vacío muy grande🙏En la vida me ha tocado vivir momentos muy duros y tu pérdida me deja un gran vacío. Los que me conocen saben que Chanel ha sido una parte importante en mi vida, una perrita que lucho 6 años con su problema de la traquea colapsada, hasta que no pudo más”.

La salud de Chanel fue una constante preocupación en la vida de Gelena, pero no por eso dejó de amarla, cuidarla y ser feliz junto a ella. Pero, tristemente su partida, la ha dejado muy triste, y admite que no logra asimilar la noticia, del todo.

“Yo aún no lo asimiló, no logro entender por qué siempre tengo que tener perdidas tan irreparables 😢 Mi chanelita, fueron 13 años contigo y en cada rincón de esta casa estas tu. ¿Cómo voy a cenar, a dormir, a ver TV sin ti. Mi vida entera era en torno a ti. Tantos viajes contigo, las visitas de los suegros los domingo, los restaurantes; me acompañabas muchas veces hasta al trabajo. Tu eras mi todo”.

“Tú fuiste la niña que nunca he podido tener y ese amor que tenía por dentro te lo di a ti. Esperaste por Steve para despedirte de ambos aquí en casa, donde te brindamos tanto amor 🙏 Cómo voy a abrir esta puerta y ver que ya no estás con nosotros. Me vienen días muy fuertes 🙏 Fueron muchos años, tú eras parte de mi esencia; años cuidándote, queriéndote, añorándote y en cambio tu mi Chanelita fuiste la mejor hijita del mundo”.

En medio de todo este quebranto, la periodista de El Gordo y la Flaca se despide: “Gracias mi muñequita por tanto amor tan puro y verdadero, por tantas alegrías, por tantos momentos importantes que estuviste presente. Yo no puedo pensar mi vida sin ti 🙏 Tu mami se queda en un profundo dolor, tu fuiste mi inspiración mi todo”. View this post on Instagram A post shared by Gelena Solano (@gelenasolanotv)

“Mi chanelita, en el cielo vas a ver a mis abuelos, mamá y papá; a Ninin, a Thomás y a Mayi. Allí te están esperando. Me dejas destruida, porque sólo los que hemos tenido caninos entendemos este dolor 😢 Te haz ido, pero haz dejado una huella en mi corazón que por siempre será imborrable. Yo era enferma contigo mi muchachita. Veo tus ropitas, tus camitas, tus sabanitas y me pongo muy mal, porque en los momentos más difíciles de mi vida estabas tú. Descansa con esta canción que te ponía a dormir siempre”.

Lee más de Gelena Solano aquí:

Gelena Solano de ‘El Gordo y la Flaca’ relató los cinco días que pasó en el hospital y lo que está padeciendo

Esta es la nueva vida que enfrentará la hermana de Gelena Solano después de despertar del coma

Así es el hermoso penthouse de Nueva York de Gelena Solano, reportera de ‘El Gordo y la Flaca’