VIDEO: Captan escalofriante momento cuando sujeto intentó secuestrar a una niña de 6 años en Ohio

Un video ha circulado en las redes sociales mostrando el intrigante momento en que una niña de 6 años escapó de un hombre que intentaba secuestrarla frente a su casa en Ohio.

De acuerdo con las imágenes de seguridad que fueron tomadas frente a la casa de la familia de la niña el miércoles en la ciudad de Hamilton, la menor estaba sacando la basura cuando el sospechoso se acercó y agarró en el brazo a la niña, informó Fox News.

El sospechoso identificado como Deric McPherson, de 33 años, fue captado intentando arrastrar a la niña. La menor logró apartarse y gritar de forma desgarradora, lo que le ayudó a escapar del peligro.

Finalmente la niña se pudo escabullir y corrió inmediatamente a su casa y contó la situación a sus padres.

Entretanto, McPherson fue arrestado ese mismo día y formalmente acusado de imposición sexual grave e intento de secuestro, de acuerdo con los registros policiales.

“Este tipo pasó, me tocó y tiró de mi. Simplemente me soltó porque grité”, relató la niña, cuyo nombre no ha sido revelado, al programa “Good Morning America” de ABC.

Ricki Nash, padre de la niña, señaló a WLWT que tras enterarse del intento de secuestro, se dirigió a su vehículo y persiguió a McPherson al mismo tiempo que se comunicaba con la policía.

“Cuando los policía lo esposaron, se le quitó mucha angustia”, expresó Nash respecto a su hija. “Siempre le he dicho que si alguien la toca, le habla o la agarra, haga una escena, grite lo más fuerte que pueda y pelee. Ella gritó y se jaló contra él y se alejó de él”.

