VIDEO: Hombre embistió una furgoneta contra local en Bélgica dejando al menos 6 heridos

Un hombre en una furgoneta embistió contra la terraza de un local en pleno centro de la ciudad de Bruselas, Bélgica, dejando un saldo de al menos seis heridos.

A través de las redes sociales fueron difundidas unas grabaciones de las cámaras de seguridad de las calles cercanas, donde se muestra a las personas sentadas en la terraza, algunas de ellas lograron esquivar la furgoneta que iba a toda velocidad.

#Update: Just in – A raw CCTV video footage showing you the moment the van hitting people sitting outside the seating area of the restaurant/cafe, in #Brussels in #Belgium, injuring 6 people. pic.twitter.com/ziFWgpzqW1 — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 26, 2022

En un primer momento, el hombre se había dado a la fuga, sin embargo, poco después la portavoz de la policía de Bruselas capital-Ixelles, Ilse Van de Keere, que había sido detenido.

Añadió que se los agentes de la policía establecieron un perímetro de seguridad en la zona.

“Afortunadamente la gente pudo evitar a la furgoneta. Las personas están shock pero ninguno de los heridos tuvo que ser evacuado”, dijo.

En contact avec nos services de sécurité. La situation est suivie de près. Merci aux services d'urgence pour leurs efforts.https://t.co/2xKlFiNbrt— Annelies Verlinden (@AnneliesVl) August 26, 2022

In nauw contact met onze veiligheidsdiensten. Situatie wordt op de voet opgevolgd. Dank aan de hulpdiensten voor hun inzet. https://t.co/49nAS7sKgh— Annelies Verlinden (@AnneliesVl) August 26, 2022

Asimismo, se conoció que el sospechoso de 28 años de edad, fue identificado como “Mohammed G”. Medios locales afirman que es proveniente de Turquía, sin embargo, las autoridades no han confirmado hasta el momento esta información. #Update: Just in – The 28 year old suspect Mohammed G. who drove intentionally over people, sitting outside the seating area of the restaurant/cafe, in #Brussels in #Belgium, injuring 6 people, came from #Turkey to Belgium, #US witness on the scene said i heard a Allahu Akbar. pic.twitter.com/cilCaeQlMa— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 26, 2022

Tras estos hechos, las autoridades de Bruselas han elevado de dos a tres, sobre un nivel de cuatro, la alerta antiterrorista.

También le puede interesar:

–Hombre se dispara después de embestir su auto contra barricada cerca del Capitolio de EE.UU.

–Detienen a adolescente tras embestir una camioneta contra sede policial de Florida

–Imágenes impactantes: Camioneta embiste a hombre, queda prensado entre dos unidades