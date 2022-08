Luís Figo: Netflix estrena documental de su polémico traspaso del Barcelona al Real Madrid

La plataforma internacional Netflix estrenó esta semana ‘The Figo Affair: The Transfer that Changed Football (El caso Figo: El fichaje del siglo)’, documental que habla sobre el traspaso de Luís Figo, quien era figura y capitán del FC Barcelona, por el Real Madrid en el año 2000. La cinta es dirigida por David Tryhorn y Ben Nicholas, y producida por Pitch Productions.

Luego de 22 años, aparece un documental que examina a profundidad todos los detalles de aquel polémico fichaje. Se escuchan los testimonios del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; Luís Figo y de su agente, por aquel entonces, José Veiga.

Luís Figo, Florentino Pérez, José Veiga, Joan Gaspart, Paulo Futre… 22 años después, los protagonistas hablan por primera vez del traspaso más polémico de la historia del fútbol. El documental #ElCasoFigoElFichajeDelSiglo llega el 25 de agosto. pic.twitter.com/ibxR5yJflW — Netflix España (@NetflixES) August 18, 2022

‘El caso Figo: El fichaje del siglo’ es el resultado de una profunda labor de investigación, con más de 30 horas de entrevistas a sus 12 principales participantes; tal como reseña la agencia de noticias Efe.

¿Quiénes más aparecen en el documental?

Asimismo, cuenta con varias celebridades del fútbol español, como: Joan Gaspart, expresidente del Barcelona; Paulo Futre, exfutbolista luso; Pep Guardiola, exfutbolista del Barca y actual DT del Manchester City; Roberto Carlos y Fernando Hierro, excompañeros de Figo en el Real Madrid; así como Jorge Valdano, exdirector general del Real Madrid, y el periodista José Ramón de la Morena.

“Al centrarse en el traspaso más que en la carrera de Figo, la película nos muestra distintas caras de la verdad, la codicia, la moralidad y de la evolución de todo un deporte: el nacimiento del fútbol como un gran negocio amoral por encima de las nociones románticas de lealtad; por no mencionar la historia del origen de Florentino Pérez”, declararon los directores del film. 🎥 Los recados de Joan Gaspart a Florentino Pérez tras ver 'El caso Figo: El fichaje del siglo', el nuevo documental de Netflix.



🗣 "¿Quién no es víctima? Pues el Madrid, como siempre". pic.twitter.com/uAoMNVduCX— Relevo (@relevo) August 26, 2022

El pasado jueves, el día de su estreno, ‘El caso Figo: El fichaje del siglo’ no pasó desapercibido en las redes sociales, sobre todo en Twitter. La mayoría de las opiniones lo califican de “sorprendente”, y coinciden en que a todo amante del fútbol le gustaría verlo.

Luís Figo es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de Portugal. Jugó para el Sporting Club (1990-1995), FC Barcelona (1995-2000), Real Madrid (2000-2005) e Inter de Milán. En el año 2000, justo cuando fichó por el equipo merengue, se llevó el Balón de Oro.