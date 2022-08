Eduin Caz bañó a su esposa durante un concierto para desearle feliz cumpleaños

El Grupo Firme realizó un concierto este fin de semana y Eduin Caz (vocalista de la banda) quiso demostrarle su amor y cariño a su esposa Daisy Anahy cantándole ‘Las Mañanitas’ como parte de su regalo anticipado, y qué mejor manera que hacerlo en vivo y con espectadores que fueron a disfrutar de la música regional mexicana.

La madre de sus hijos se encontraba en primera fila disfrutando del show que la agrupación estaba ofreciendo, de manera repentina todos los integrantes de la banda se bajaron de la tarima y corrieron rápidamente a donde ella estaba y luego la bañaron con diferentes tipos de bebidas.

Posteriormente, Eduin se quedó ahí con ella mientras seguía cantando y al finalizar el clásico tema de los cumpleaños la besó y la abrazó muy fuerte antes de seguir con el concierto. “Dejaré esto por aquí y me retiraré lentamente. Feliz cumpleaños adelantado @anahydpg espero disfrutaras tu festejo”, escribió en Instagram.

“Felicidades a la patrona loco”, “NOOO MMS! Se manchó compadre”, “Jajajajajaja, llegó el momento de la venganza“, “Ese sí es amor apache. Dios me los bendiga siempre”, “Jajajajajaja, yo quiero unas mañanitas aunque me da una pulmonía”, “El desquite por lo de Chicago”, “La venganza de Eduin, ella te bañó en agua de Jamaica durante tu cumpleaños”, “Para mí de muy mal gusto”, “Pensé que no se lo harían a la patrona”, fueron algunos de los comentarios.

Algunos internautas parecían no estar de acuerdo con el tipo de felicitación que el Grupo Firme le dio a Daisy en medio de una presentación cuando parte de los presentes salieron salpicados. Sin embargo, todo se trató de una venganza que planificaron porque el pasado mes de julio ella en compañía de parte del equipo le echaron agua de Jamaica, mientras él permanecía sentado. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

“Jajajajajaja, qué buen remojón, muchas felicidades”, “Jajajajajajajajaj la de Jamaica se pasó, pero qué bonito cumpleaños”, “Pues la que se ve más manchada es tu esposa”, “Monterrey sin agua y tú bien bendecido, Dios tiene sus favoritos”, “Desperdiciando agua”, “Se mam* la que aventó agua de Jamaica“, “Se mam***n con la hielera”, “No desperdicien el agua”, fueron algunas de las expresiones que generó la publicación.

