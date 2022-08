Alcaraz en segunda ronda del US Open tras retiro de Báez

El español Carlos Alcaraz está en segunda ronda del US Open tras dos horas y media de intenso partido ante el argentino Sebastián Báez que se retiró cuando se disputaba el tercer set y el marcador estaba en 7-5, 7-5 y 2-0.

Sebastián Báez de 21 años y 37 del ranking ATP tuvo a mal traer a Alcaraz que debió apelar a sus mejores variantes para ganar los dos primeros parciales.

“Nadie espera avanzar de esta forma. Lo lamento por Sebastián es un gran jugador, peleó todas las jugadas y lo hizo como un valiente”, dijo Alcaraz al ser entrevistado en la cancha de estadio Arthur Ashe.

Alcaraz de 19 años y 4 del mundo y sembrado en el torneo de Flushing Meadows como No. 3 se perfila como uno de los favoritos a llegar a las instancias finales del US Open 2022.

Carlos Alcaraz causó un gran revuelo en el US Open del año pasado, sorprendiendo al entonces No. 3 del mundo Stefanos Tsitsipas en la tercera ronda y convirtiéndose en el cuartofinalista más joven del US Open en la Era Abierta.

“Recuerdo el año anterior como unos de los mejores momentos de mi carrera. Ser No. 4 del mundo es muy especial y regresar al Arthur Ashe es increíble para mí”, agregó el español tras la suspensión del partido.

La presente temporada Alcaraz ha mostrado un crecimiento vertiginoso. Ha ganado cuatro títulos ATP, incluidos dos Masters 1000 en Miami y Madrid. En este último, derrotando sucesivamente a Novak Djokovic, Rafael Nadal y Alexander Zverev.

Sin embargo, Alcaraz aún no ha llegado a una semifinal de Grand Slam. En el US Open, algunos analistas eligen al joven de El Palmar, como uno de los probables jugadores en avanzar a esa instancia.

De igual forma Alcaraz es visto como el tenista que heredará el sitial de los Tres Grandes: Rafael Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic.

El partido

Alcaraz estuvo lejos de su mejor momento este martes. Cometió 47 errores no forzados. El partido se puso complicado en el segundo parcial, justo cuando Alcaraz parecía que tenía todo bajo control.

El español entregó una ventaja temprana, pero, mientras sacaba 3-3, salvó tres puntos de quiebre. En un cuarto, Báez lanzó un rápido globo sobre Alcaraz. El veloz español corrió y de manera casi imposible logró mantenerse en el juego. Ese juego estresante duró más de 10 minutos, y aunque Alcaraz finalmente perdió su servicio, inmediatamente rompió para nuevamente retomar el control.

Báez servía en 5-6 e inmediatamente enfrentó un déficit de 0-40. Alcaraz no pudo capitalizar ninguno de esos puntos para cerrar el parcial, pero en un cuarto, el español conectó un golpe de derecha por la línea con un golpe ganador y dejó escapar un rugido cuando finalmente ganó el segundo parcial y con eso, una ventaja decisiva en el partido.

En el tercero, Alcaraz rápidamente se puso arriba 2-0, y luego de otro punto extraordinariamente disputado, Báez comenzó a tener calambres. El argentino rápidamente se dio por vencido, dando así a Alcaraz su pase a la segunda ronda.

Báez se muestra como tenista prometedor. Es un jugador que juega en el fondo, compacto, rápido y eficiente en ambos extremos, un juego que en algunos pasajes lució inclusive más efectivo que el de Alcaraz y que fue aplaudido por el púbico en el Ashe.