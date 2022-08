Latinos de Nueva York logran un PIB más alto que las economías completas de Utah o Arkansas

El Producto Interno Bruto (PIB) de la población latina del área metropolitana de Nueva York fue $188,900 millones de dólares, una cantidad más grande que las economías de Utah o Kansas.

Así lo revela un nuevo informe publicado por los profesores Matthew Fienup, David Hayes-Bautista, Paul Hsu y Dan Hamilton financiado por Bank of America.

“Las grandes contribuciones económicas y de rápido crecimiento de los residentes hispanos-latinos en el área metropolitana de Nueva York están impulsadas por ganancias rápidas en capital humano, una ética de trabajo sólida y un perfil de salud positivo”, destaca el reporte.

El informe del PIB latino del área metropolitana de Nueva York de 2022 fue publicado por la Universidad Luterana de California y el Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de UCLA.

Los expertos identificaron los cinco principales sectores del PIB latino del área metropolitana de Nueva York: Finanzas y Bienes Raíces ($47,500 millones); Servicios Profesionales y Comerciales ($22,200 millones); Gobierno ($21,300 millones); Educación y Salud ($17,800 millones); y Ocio y Hospitalidad ($16,400 millones).

“El componente más grande del PIB latino… fue el consumo personal, con un total de más de $142,400 millones en 2018″, indica el análisis.

Se trata del primer reporte en su tipo, el cual brinda una perspectiva de la contribución de los hispanos-latinos a la económica. Se tomaron en cuenta los datos de 2018, porque fue el último año en que estuvieron disponibles, se indicó.

“No es ningún secreto cuán importante e impactante es la contribución económica de nuestra fuerza laboral hispana-latina para la ciudad de Nueva York y el área metropolitana”, dijo José Tavarez, presidente de Bank of America New York City. “El informe brinda nuevos conocimientos sobre las contribuciones económicas de los neoyorquinos hispanos-latinos y confirma que esta población es una fuerza impulsora a nivel local”.

La Dra. Hayes-Bautista indicó que esta población ha permitido el aumento de propietarios de vivienda, de lo contrario ese rubro hubiera disminuido de 2010 a 2018.

“Las fuertes contribuciones de los latinos superaron las caídas entre los no-latinos y contribuyeron a que estas variables económicas fueran positivas en toda el área metropolitana entre 2010 y 2018”, acotó.

El Área Estadística Metropolitana (MSA) de Nueva York, Newark y Jersey City fue la más grande de los Estados Unidos con 20 millones de personas de todas las etnias con 4.9 millones de latinos.

“Los latinos son impulsores del crecimiento de la economía del área metropolitana de Nueva York y una fuente importante de solidez y resiliencia económica”, consideró el Dr. Matthew Fienup.

Si los latinos que viven en los EE.UU. fueran un país independiente, su PIB sería el séptimo más grande del mundo, acota el reporte el poder económico de esta población en todo el país.

El reporte destaca la herencia migrante de los contribuyentes latinos.

