Se acabó la amistad de Natalia Alcocer y Nacho Casano, ¿será Daniella Navarro la culpable?

Cuando Natalia Alcocer salió de La Casa de los Famosos 2 se mantuvo fiel y firme en su apoyo y cariño hacía algunos integrantes del cuarto azul, entre ellos Nacho Casano. Previo a la final la mexicana pedía día y noche para que sus fans se unieran para votar a favor de Nacho y de Toni Costa, ya que ella quería que cualquiera de éstos dos se llevara los $250 mil dólares. Todos sabemos que esto no pasó y que la máxima ganadora de este proyecto no fue otra que Ivonne Montero.

Dicho lo anterior, lamentamos contarles a todos los fans de Natalia y Nacho que la amistad entre estos dos famosos parece haber llegado a su final. Ambos han dejado de seguirse en Instagram. Hay quienes dicen que todo se debe a la relación sentimental que el actor sostiene con Daniella Navarro.

Recordemos que una vez eliminada del juego, Natalia salió de la casa para ver todo lo que en realidad pasó dentro del show de Telemundo y ahí descubrió todo lo que Daniella Navarro, Laura Bozzo y Salvador Zerboni dijeron de ella. Razón por la cual decidió que ella no estaba dispuesta a mantener una amistad con la venezolana, aún cuando ésta fuera la novia de su gran amigo.

Dicen que todo esto pasó luego de que Nacho realizara un Live junto a Toni Costa y Lewis Mendoza. Natalia los vio y pidió unirse, pero éstos decidieron ignorarla.

Aquí en el video explican qué sucedió después:

Con el paso del tiempo, la vida terminó dándole la razón a Ivonne Montero, quien cuando aún estaban dentro de La Casa de los Famosos 2, le advirtió a Daniella Navarro que sus actos podrían costarle caro, y así mismo está pasando, tanto que Natalia Alcocer, Osvaldo Ríos, Niurka Marcos, Salvador Zerboni e Ivonne Montero dieron declaraciones en las que manifestaron que no quieren tener nada que ver con Navarro.

Si bien es cierto, tanto Daniella como Nacho tienen muchos fans que los cobijan, también es cierto que la opinión pública general no los favorece, y que tampoco los medios de comunicación en general están siendo generosos con ellos. Ya que ambos sostuvieron dentro del reality discursos y comportamientos que en la actualidad muchos tratan de erradicar. Nacho y Daniella practicaron el mayor bullying que el público hispano ha podido ver en la televisión, y como bien decían ellos: “Todo está grabado”.

Ante todo lo anterior, muchos siguen celebrando la victoria de Ivonne Montero, y es que mientras Nacho y Daniella defienden la pésima opinión que tienen de ella, la mexicana se ha limitado a seguir hablando con respeto, pero sosteniendo que de ellos no quiere saber nada de nada.

