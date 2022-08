Shakira destrozada, no quiere saber nada con tener una relación amorosa… Así lo aseguró, Jordi Martin, el que se ha convertido en el paparazzi de cabecera de la cantante y su ex Gerard Piqué, y quien la retrató con su última sonrisa triste.

El paparazzi español estuvo de invitado al show argentino de televisión ‘Desperézate’, conducido por Diego Pérez y Mercedes Mora, en donde habló de sus más de 12 años fotografiando y persiguiendo a Gerard Piqué y Shakira.

Quien hoy es el corresponsal oficial de ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision, aseguró que él le conoce muchas infidelidades a Piqué, confirmó que el futbolista tuvo un romance con la modelo Bar Rafaeli, y que incluso en ese momento él fotografió a Shakira yéndose de Barcelona con 13 maletas.

Entre otros temas, Jordi habló de la vida sentimental de Shakira, y aseguró que tiene una amiga en común con la cantante, quien le contó que no quiere saber nada con el amor, que está tan destrozada con toda la situación de la separación de Piqué, y el romance de este con Clara Chia que se le acerca un candidato y sale corriendo.

“Yo pregunté al entorno, con una persona que tengo en común con ella, y que incluso le preguntó y le dijo: ‘Uy estoy que muy lejos, es lo último que me planteo‘”, aseguró Jordi a ‘Desperézate’.

No solo eso, sino que, según él, Shakira hasta se habría llevado a Barcelona su psicólogo de confianza que vive en Colombia. Nosotros buscamos información sobre esto último, y según nuestras fuentes no sería cierto, quien sí acompañaría a la cantante es una de sus mejores amigas de profesión psicóloga, pero que el profesional con el cual se atendería la madre de Milán y Sasha sería vía Zoom y no estaría en su país natal, sino en Estados Unidos.

Lo cierto es que desde el comienzo de esta semana, el paparazzi ha prometido que hoy, miércoles 30 de agosto, revelará en ‘El Gordo y la Flaca’ las infidelidades de Piqué nunca antes contada.

