Humberto Zurita es Epifanio Vargas en La Reina del Sur, un villano al que le prestó su voz, pero nunca dejó que se le quedara grabado en la piel

La Reina del Sur 3 está por estrenarse y apropiarse de las noches de Telemundo. Junto a Teresa Mendoza regresa además Epifanio Vargas, personaje interpretado por Humberto Zurita, uno de los actores de cine, televisión y teatro, más importante de México.

En esta conversación el actor nos abre las puertas de su proceso creativo. Nos habla sobre cómo construye un personaje que posee tantos matices del mundo actual, que podría fácilmente quedarse a vivir en su propia piel. Zurita, también, nos cuenta cómo permite que estos villanos tengan el carisma que muchos de sus versiones reales poseen, encanto que lo lleva a compararlos en seducción con el mismísimo diablo.

P: La Reina del Sur, su personaje, y muchas de las temáticas que esta producción aborda, son sin duda un reflejo de la realidad tanto de México, como de muchos países latinos. Como actor, me imagino, que en esta realidad hay herramientas para armar a Epifanio Vargas… ¿Cómo hace usted para salirse de la piel de este personaje?

R: Nosotros los actores tenemos una metodología para poder interpretar a nuestros personajes, siempre recurro primero al texto, este me lleva intuitivamente a entender un personaje más allá de la razón. La intuición en un actor es valiosa… luego va la construcción del personaje y el análisis del texto.

Epifanio Vargas es uno de los villanos entrañables de La Reina del Sur. / Foto Cortesía de Telemundo

Al mismo tiempo, que haces todo esto, también te queda muy claro que estás construyendo un personaje que no tiene nada que ver contigo. Le prestas tu voz y cierto carisma tuyo. En el caso de Epifanio Vargas, a pesar de que es un villano narcotraficante, yo quise que tuviera esas cosas que les veo a estas personas, siempre son carismáticos, siempre tienen ángel…. Son como el diablo, son seductores; una vez que termino el personaje, pues simplemente dejo de lado todas esas herramientas que utilicé para construirlo y me dedico al nuevo personaje, buscando ese mismo camino.

Yo no soy un actor vivencial en ese sentido… no soy una persona que se quede con los personajes en la piel, me queda muy claro que estoy interpretando un personaje. Una vez que lo termino me olvido de él como si hubiera sido un sueño.

P: Una, dos y ahora tres… tres temporadas de La Reina del Sur, ¿en algún momento pensó que esto sería posible?

R: La verdad no. La verdad, yo hice la primer temporada pensando que ahí se iba a quedar, porque la temporada número uno está basada en una novela de Arturo Pérez-Reverte, que es uno de los escritores más grandes que tenemos de habla-hispana, y él no sólo es escritor sino que fue corresponsal de guerra hace mucho tiempo… Le conozco mucha obra a él… Cuando vino a México e hizo una investigación periodística acerca del narcotráfico escribió La Reina del Sur, entonces para mi tenía un principio y un fin. Y llegamos a ese fin, y pasaron muchos años para que se decidiera Telemundo, por un lado y luego convencieron a Pérez-Reverte para que escribiera una temporada ya más basada en la ficción que en la realidad que estaba basada la primer.

Humbero Zurita asegura que nunca pensó que La Reina del Sur llegaría a grabar tres temporadas. / Foto Cortesía de Telemundo

Entonces sí, fue algo que a mi me sorprendió. No recuerdo cuántos años después fue que iniciamos la segunda temporada. Y llegar a una tercera ya se me hacía también complicado, pero ya lo habían dejado bien apuntalado y encaminado.

Por cómo terminó la segunda temporada te das cuenta hacía dónde va encaminado mi personaje y adónde va el personaje de Kate del Castillo -Teresa Mendoza-.

P: Usted ha trabajado en proyectos que sin duda han conquistado al público, ¿hay algún personaje que haya interpretado, en el pasado, al que le habría gustado o le gustaría darle una segunda temporada?

R: Si te refieres alguna serie, hay varias. Ahora mismo estoy haciendo una serie en donde ya voy por la tercera temporada, también. Se llama “El Galán”… y no sé, a mi me gusta finiquitar las cosas que hago. Estoy sorprendido que con La Reina del Sur hayamos llegado a la tercera temporada. Con esta es algo especial porque fue punta de flecha en este género, es además una gran producción y está respaldada por Pérez-Reverte, nuevamente te lo digo.

Creo que en esta tercera entrega hay sorpresas muy grandes. Hay una gran tecnología y un gran esfuerzo de producción porque “La Reina del Sur” siga siendo la serie número uno de Telemundo.

P: Bueno, malo, villano, amoroso amante, dedicado padre, conquistador… le ha dado vida a tantos personajes, ¡ha hecho tanto!, ¿hay algo o algún personaje que usted anhele hacer y que se le haya negado?

R: No, no se me ha negado nada afortunadamente, como tú dices. En teatro, pues yo hago teatro casi todos los años de mi vida, sino lo actúo lo dirijo. He hecho clásicos desde Shakespeare… he tocado desde muchos clásicos, hasta los más contemporáneos y modernos. En el cine y la televisión pues no sé qué personaje te diría yo que me gustaría hacer hoy en día.

Hubo épocas de mi vida en las que te podría haber dicho Hamlet, Jesucristo… pero creo que hoy en día lo más importante es hacer temas modernos, contemporáneos, que tengan algo qué decir sobre la realidad socio-política de cada país, ¡eso me encanta!. Con La Reina del Sur he vivido esa experiencia y me encanta.

Ahora, con este producto que acabo de terminar -El Galán- también habla mucho de la realidad de un actor. En el caso personal mío, has de cuenta que me la escribieron a mi. Se trata de un actor que inició en las telenovelas y que al día de hoy se encuentra tratando de ocupar el mismo lugar que tenía en aquellos entonces cuando él empezó.

P: ¿Qué se viene después de La Reina del Sur 3, en su carrera?

R: No te sé decir, ojalá que Telemundo tenga alguna una buena historia para que me la presente y yo me enamore de ella, y la hagamos, porque me encanta trabajar con Telemundo, son una empresa que hace las cosas sin reparar, para nada, en lo que es una gran producción como lo es La Reina del Sur.

